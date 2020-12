Manfredonia. Conferma a StatoQuotidiano: “Rapinato negozio in via Pulsano”. Forse “banda” Despar

Manfredonia, 05 dicembre 2020. “Soldi dalla cassa“. Questo il bottino di una rapina avvenuta poco fa a Manfredonia, in via Pulsano, ai danni di un’attività commerciale. Sono intervenuti sul posto i Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia, con successiva conferma della notizia a StatoQuotidiano.it.

Potrebbe trattarsi dello stesso gruppo di persone (probabilmente giovani) autori, lo scorso 25 novembre 2020, di una rapina ai danni dell’attività commerciale Despar in via Rosati. In quel caso, un gruppo di persone, almeno 3 secondo alcune voci, sarebbero entrati nel supermercato, per poi minacciare la cassiera e portare via quanto presente in una cassa. Anche nella rapina alla Despar furono i Carabinieri del locale Comando Compagnia ad intervenire.

Accertamenti in corso. Ci sarebbero degli indizi per risalire agli autori dei fatti.