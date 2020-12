Manfredonia: “Discariche abusive prolificano a vista d’occhio”

Manfredonia, 05 dicembre 2020. Le vigilanza ambientale che viene dedicata sul nostro territorio non risolvono il problema. Occorre un’azione forte.

Le Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, hanno scoperto e denunciato alle autorità competenti, discariche abusive dislocate in vari punti, sul territorio di Manfredonia e di cittadini che conferiscono in modo non corretto i rifiuti solidi urbani. Il problema dell’abbandono dei rifiuti lungo il territorio comunale rimane insoluto. Nel pomeriggio di ieri 4 dicembre 2020 alle ore 16.30 circa, le Guardie Ambientali Italiane, hanno scoperto un’altra discarica abusiva, in località Posta del Fosso, in agro di Manfredonia, a ridosso di un uliveto.

Per questa situazione sono stati allertati i Carabinieri Forestali, Emergenza Ambientale della Regione Puglia, per un sopralluogo e accertare eventuali responsabilità. La caccia agli incivili prosegue senza sosta da parte delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia, che si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali, ma forse, non è sufficiente.

Occorre, probabilmente, un’azione forte e mirata. Vigilanza e controlli, sempre e comunque. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia, altrimenti, i “Furbetti”, continuano ad inquinare il territorio. Nelle nostre periferie, l’abbandono dei rifiuti e ai bordi della strade comunali, è una prassi giornaliera. Il responsabile delle Guardie Ambientali Alessandro Manzella, chiede ai cittadini di segnalare alle forze dell’ordine gli episodi sospetti. Il territorio del nostro Comune appare inguardabile e Manfredonia non può essere violentata quotidianamente. (Nota stampa)