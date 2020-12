Manfredonia, due auto in fiamme a Siponto: indagini CC e PS

Manfredonia, 05 dicembre 2020. Sono due le autovetture andate in fiamme in serata a Siponto, per cause al momento non indicate. Non chiaro dunque se ci sia una matrice dolosa alla base dei fatti. Gli accertamenti, in corso, sono a cura degli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia, e dei militari del Comando Compagnia dei Carabinieri.