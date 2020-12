Manfredonia, irruzioni seriali in bar e negozi: ecco i fotogrammi dei 2 minori

(StatoQuotidiano, ore 23.35). Manfredonia, 05 dicembre 2020. Continuano le indagini dei Carabinieri di Manfredonia per fermare due giovani, quasi certamente minori, autori di una serie di irruzioni in attività commerciali, da supermercati a bar e negozi di casalinghi. Come già riportato, gli stessi (non chiaro se con altri complici) si sono resi autori di una rapina al supermercato Despar di via Rosati, lo scorso 25 novembre, mentre invece oggi hanno fatto irruzione in un bar – tabacchi in via Dante Alighieri e in un negozio di casalinghi in via Pulsano. Ad eccezione del bar – tabacchi, dal quale non hanno portato via nulla, risulta una sottrazione di denaro dalla cassa del supermercato e del negozio di casalinghi.

Continuano le indagini dei Carabinieri di Manfredonia, per fermare gli autori dei fatti.

