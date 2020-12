Manfredonia, salvato uomo in via dell’Arcangelo: arresto cardiaco durante soccorso, poi rianimato

Manfredonia, 06 dicembre 2020. Provvidenziale intervento in via dell’Arcangelo, questa sera, dei Vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia, in collaborazione con il Nucleo Saaf, e i sanitari del 118. Un uomo di circa 70 anni, con gravi difficoltà respiratorie, e in evidente sovrappeso, è stato trasportato dalla propria abitazione in ospedale. Da quanto si apprende, durante il soccorso l’uomo ha avuto un arresto cardiaco, per poi essere rianimato. Non si tratta di un caso correlato al nuovo coronavirus.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, l’uomo non dovrebbe essere in pericolo di vita.