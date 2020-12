“Non sappiamo chi ha pestato Valentina”. Parla Patrizia, ex dell’arrestato Gabriele

Gargano, 5 dicembre 2020 (ore 14.45). “Non so cosa sia potuto succedere quella sera”. A parlare è Patrizia Dondoli, l’ex compagna e convivente di Gabriele Grossi, il 40enne di Livorno e fidanzato di Valentina Ferrari, arrestato a Ischitella il 3 dicembre scorso dalla squadra mobile di Foggia. Valentina, dopo una prima ipotesi di scomparsa, segnalata anche dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, era sotto protezione dalle forze dell’ordine, in seguito alla sua denuncia per aver riportato maltrattamenti, lesioni aggravate e continuate da parte di Gabriele, da giugno ad ottobre 2020. Inizialmente Valentina, per timore di ripercussioni dal compagno, ha dichiarato di aver ricevuto l’aggressione da parte di quattro ignoti.

Patrizia, indagata con obbligo di dimora per aver aiutato Gabriele a eludere le indagini, questa mattina era ancora a Ischitella, occupata a fare le valigie per rientrare a Livorno secondo quanto disposto dal G.I.P. di Livorno. Ai microfoni ha dichiarato che la sera dell’aggressione, Valentina e Gabriele avevano avuto una verbale lite, con brutali offese. Sempre con Patrizia presente in casa, la discussione si sarebbe scatenata dopo che Gabriele avrebbe saputo di un aborto da Valentina. Patrizia ha ammesso di aver tentato di far interrompere il litigio invitando Valentina a uscire da casa per comprare delle sigarette. “Lei non tornava – ha riferito Patrizia – ci siamo un po’ preoccupati. Siamo usciti e l’abbiamo trovata in quelle condizioni, l’abbiamo portata in casa. Quel che è successo veramente non lo sappiamo. Lei accusa sia me che Gabriele, ma non siamo stati”.

Nella conversazione Patrizia ha affermato di aver conosciuto Valentina, dopo che essa ha avuto un litigio con la madre. “Mi ha chiamata chiedendomi aiuto e ospitalità – ha detto Patrizia – Gabriele ed Io già avevamo dei problemi a livello sentimentale, poco dopo si è fidanzato con Valentina. Ero più che contenta che stessero insieme, così, almeno lui, poteva realizzare le cose che voleva. In seguito lei rimase incinta”. Sempre proseguendo, Patrizia ha rilasciato delle pesanti affermazioni su Valentina, dichiarando che in passato avuto dei problemi legati alla tossicodipendenza e psichiatrici, con tentativi di suicidio. “Questo, la famiglia di lei, non l’ha detto durante la trasmissione – ha riferito Patrizia – Gli sono stati tolti i figli perché li maltrattava. Chi me lo dice che non si sia fatta del male da sola? Quando noi l’abbiamo ritrovata, accanto c’erano anche delle bottiglie. Valentina la conoscevamo da cinque mesi, non è una persona che conoscevamo bene”.

Intanto, su questa triste storia di violenza, proseguiranno le indagini condotte Mobile livornese e coordinata dalla Procura della Repubblica di Livorno. Al momento Gabriele è detenuto presso il carcere di Melfi in attesa di giudizio.

Articolo di Valerio Agricola

Servizio a cura di Giuseppe Laganella

Riprese e montaggio a cura di Vittorio Agricola