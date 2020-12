Ordinanza di Landella per allerta meteo, chiusi parchi gioco e cimitero

Causa maltempo, il sindaco di Foggia Franco Landella ha emanato per domani un’ordinanza di chiusura della villa comunale, parchi giochi e cimitero. Restareà in vigore dalle 8.00 del 6 dicembre 2020, fino alle successive 12 ore. Nella disposizione si raccomanda ai cittadini di evitare lo stazionamento nei parchi giochi pubblici non recintati e nei parchi privati, lungo i viali alberati, le piazze e ogni altro luogo dove ci sono alberi ad alto fusto.

Raccomanda, inoltre, lo spostamento con le macchine nella zona di via Scillitani e di viale Fortore, di non uscire di casa se non per motivi urgenti e indifferibili e di non praticare ponti, cavalcavia, sottovia, scantinati e seminterrati, evitando l’uso dell’ascensore nel caso di eventi atmosferici di particolare intensità.