Manfredonia, 04 dicembre 2020. Una puzza insopportabile di marijuana in pieno centro: i Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia intervengono in un garage di via Maddalena e trovano 2 persone ad innaffiare piante di marijuana: arrestati. Si parla di un quantitativo di droga sequestrato pari a circa 10 chilogrammi.

Si tratta di due uomini del centro sipontino: P.S. e F.R., rispettivamente di anni 40 e 43.