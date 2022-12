Casa Sollievo, Io sono partita iva Manfredonia porta regali ai giovani pazienti

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 05/12/2022 – “Oggi mi svesto della mia figura di blogger e fotografo free lance per raccontare come io, ragazzo fortunato, sia stato scelto per accompagnare un’allegra compagnia nella vicina San Giovanni Rotondo. Ma come, dove, perché e con chi?!?

Solo qualche settimana fa mi era stato chiesto di accompagnare una squadra “molto speciale” presso l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, reparti “pediatria” e “oncoematologia pediatrica”: BABBO NATALE e i suoi Elfi, TOPOLINO, BING, SPONGE BOB e SPIDERMAN! Un’iniziativa a firma Associazione “Io sono Partita IVA”, diffusasi tra amici e parenti, comuni cittadini, tutti uniti nel raccogliere donazioni per acquistare giocattoli. Alcune aziende (indicate qui sotto) hanno voluto donare prodotti dolciari e panettoni per allietare la mattinata dei presenti. , reparti “pediatria” e “oncoematologia pediatrica”: BABBO NATALE e i suoi Elfi, TOPOLINO, BING, SPONGE BOB e SPIDERMAN! Un’iniziativa a firma Associazione “Io sono Partita IVA”, diffusasi tra amici e parenti, comuni cittadini, tutti uniti nel raccogliere donazioni per acquistare giocattoli. Alcune aziende (indicate qui sotto) hanno voluto donare prodotti dolciari e panettoni per allietare la mattinata dei presenti.

Appuntamento poco dopo le 11 all’ingresso del Poliambulatorio, foto di gruppo e tutti su, verso i due reparti che sono al terzo piano, uno di fronte all’altro. Lì è uno tsunami d’emozioni, dal pianto al sorriso è un attimo, tra le facce sorprese e divertite dei piccoli “ospiti”; pochi minuti, il tempo di far partire la musica, mentre i bambini riconoscono i personaggi che hanno visto in tv ed è subito gioia!

Balletti, girotondi, urla, foto, video tra le risate e le lacrime di tutti i presenti; poi, tutti in fila per ricevere i doni direttamente dalle mani di BABBO NATALE! E neanche dieci minuti dopo erano già stati tutti scartati, tenuti stretti al petto! Grazie a chi mi ha donato una domenica che non dimenticherò mai, grazie a chi ha donato per questi piccoli combattenti!

Sinceri ringraziamenti agli amici indicati qui di seguito: