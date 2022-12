“Caso Soumahoro” a Striscia, la “casa (sempre chiusa) dei diritti” inaugurata da Insinna

FOGGIA, 05/12/2022 – (striscia) Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) continua l’inchiesta di Pinuccio sulle raccolte fondi lanciate dalla Lega Braccianti di Aboubakar Soumahoro.

Dopo le incongruenze di quelle realizzate tramite la piattaforma GoFundMe (con cui sono stati raccolti 280.000 euro per aiutare in teoria chi vive nei ghetti -vai al video-), l’inviato del tg satirico passa ai raggi x quelle organizzate da Soumahoro direttamente dal suo account Facebook, fornendo iban e account PayPal della Lega Braccianti.

«Quanti soldi sono stati raccolti?», si chiede Pinuccio. Alcuni dovrebbero essere stati utilizzati per la costruzione della “Casa dei diritti” del ghetto di Rignano, inaugurata a gennaio 2022 alla presenza del conduttore Flavio Insinna. Immobile che però da gennaio a oggi è rimasto chiuso (salvo quelle volte in cui arrivava in visita Aboubakar), come dimostrano anche i video realizzati pochi giorni fa. Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).