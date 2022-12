Come una web agency può far crescere la tua attività

Di cosa si occupa un’agenzia web

Mai come oggi viene posto l’accento sull’importanza delle digitalizzazione. Qualsiasi sia la tua attività, non puoi più trascurare l’importanza di affermare la tua presenza online. Per raggiungere questo obiettivo è importante rivolgersi ad una web agency. Di cosa si occupa esattamente? Qual è il suo ruolo nel successo di un’attività? Scopriamolo insieme.

L’obiettivo di un’agenzia web foggia è lo sviluppo web di un’attività. In pratica analizza la situazione dell’azienda in particolare, prepara una strategia e mette all’opera i professionisti necessari per raggiungere gli obiettivi prefissi con il cliente. Lo sviluppo web di un’azienda ricopre un’ampia gamma di competenze, ciascuna delle quali viene ricoperta da un professionista. Andiamo a scoprire più nello specifico quali sono le fasi pi importanti che vengono seguite da un’agenzia web.

Realizzazione del sito

Questo è di solito il primo passo che deve essere fatto. La digitalizzazione di un’azienda consente di raggiungere un maggior numero di clienti e di aprire una porta verso bacini di clienti altrimenti irraggiungibili. Questo è proprio il potere del web: niente limitazioni geografiche e niente limiti temporali (le vendite possono essere fatte anche di notte).

Ottimizzazione del sito

Una volta realizzato un sito web ad hoc, facilmente navigabile e con delle grafiche accattivanti, sarà necessario ottimizzarlo per i motori di ricerca. Di questo si occupa una figura professionale in particolare, l’esperto SEO (Search Engine Optimization). La SEO è fondamentale per rendere un sito web più visibile, facile da trovare per i motori di ricerca.

Campagne pubblicitarie

La SEO si concentra sulla visibilità del sito che può essere ottenuta in maniera organica (senza pubblicità). D’altra parte è possibile, a volte anzi necessario, pagare per realizzare degli annunci pubblicitari (ADS) che compaiono su canali frequentati da chi è potenzialmente interessato ai nostri prodotti/servizi.

Si possono impostare, ad esempio, delle campagne di Google ADS, per far comparire degli annunci su alcune pagine di Google che rimandano al nostro sito.

Presenza sui social

I social network sono sempre più in voga, e rappresentano una delle casse di risonanza più potenti per far conoscere la nostra attività a potenziali clienti. Il social media manager cura la pagina social dell’azienda ed imposta delle campagne pubblicitarie in grado di convertire. Un azienda che non cura la sua presenza sui social si perde una buona fetta di potenziali clienti.

Agenzia web o singolo professionista?

A grandi linee abbiamo descritto quello di cui si occupa un agenzia web. Rivolgersi ad un’agenzia web piuttosto che ad un singolo professionista offre diversi vantaggi.

Innanzitutto un’agenzia può fare un’analisi della nostra situazione stilare una strategia di marketing su misura in base al nostro budget, ai nostri obiettivi ed al settore specifico di competenza.

Queste agenzie, inoltre lavorano in team, e mettono a disposizione dei propri clienti delle conoscenze trasversali, in grado di coprire qualsiasi bisogno dovesse sorgere.