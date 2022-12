Fatone: “Restituiamo lo Stadio Miramare ai tifosi della città”

Invece l’unico evento a cui stiamo assistendo è questo silenzio assordante su una vicenda che sta prendendo sempre più i contorni di un vero e proprio giallo. Ricordo ai più che da diversi mesi la società denominata “𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐌𝐢𝐫𝐚𝐦𝐚𝐫𝐞”, sta provvedendo alla realizzazione dei lavori di adeguamento come da normativa della Lega Nazionale Dilettanti per il rilascio di agibilità. La stessa è subentrata nel dicembre 2021 alla società “𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟑𝟐”, 𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑟𝑡𝑢̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑖 15 𝑎𝑛𝑛𝑖, 𝑠𝑡𝑖𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑆𝑡𝑎𝑑𝑖𝑜.

Purtroppo alla data di oggi 𝒊 𝒍𝒂𝒗𝒐𝒓𝒊 𝒓𝒊𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒏𝒐 𝒂𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂 𝒏𝒐𝒏 𝒖𝒍𝒕𝒊𝒎𝒂𝒕𝒊 𝒆 𝒅𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒆𝒈𝒖𝒆𝒏𝒛𝒂 𝒍𝒆 𝒂𝒖𝒕𝒐𝒓𝒊𝒛𝒛𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒂𝒏𝒄𝒐𝒓𝒂 𝒏𝒐𝒏 𝒐𝒕𝒕𝒆𝒏𝒖𝒕𝒆, rendendo di fatto lo stadio inagibile sia per la prima squadra che per tutto il settore giovanile. Questo costringe tutti gli atleti e i tifosi al seguito a dovere emigrare nello stadio di altre città per poter competere e partecipare ai diversi campionati di appartenenza.