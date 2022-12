Foggia, morto anziano coinvolto in un incidente dopo una sparatoria

FOGGIA, 05/12/2022 – Non ce l’ha fatta il 92enne coinvolto in un incidente stradale causato dal presunto autore del tentato omicidio di Ivan Narciso. L’anziano è morto ieri, dopo circa un mese e mezzo di agonia. Era la sera del 21 ottobre scorso quando Narciso, 32enne foggiano, condannato proprio in quei giorni a 5 anni e mezzo di prigione nell’ambito del processo «Decima bis», venne ferito in viale Europa a una spalla.

Qualcuno – finora rimasto senza un volto nè un nome – subito dopo si diede alla fuga a bordo di un’auto che in zona Salice si contrò con un’altra vettura, sulla quale il pensionato viaggiava con altre tre persone. Il conducente scappò via lasciando la macchina incidentata per strada e facendo perdere le proprie tracce. I soccorsi furono immediati ma le condizioni del 92enne apparvero subito gravi. L’uomo ha lottato per la vita con tutte le sue forze, fino a ieri. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.