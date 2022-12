“Inserire l’aeroporto Gino Lisa nel piano nazionale dei trasporti”

FOGGIA, 05/12/2022 – “Questa mattina in Camera di Commercio a Foggia, il Comitato Vola Gino Lisa ha chiesto a noi parlamentari ed europarlamentari un’assunzione d’impegno per lo sviluppo dell’aeroporto. Abbiamo parlato del distaccamento dei Vigili del Fuoco nello scalo foggiano, dei collegamenti e della loro implementazione, delle infrastrutture, ma anche della ricettività turistica sul Gargano e sui Monti Dauni con ovvio coinvolgimento degli operatori turistici.

Si è chiesto di intervenire fattivamente anche per l’inserimento dell’aeroporto Gino Lisa nel piano nazionale dei trasporti. La necessità primaria dello scalo foggiano è quella di aumentare il traffico passeggeri e questo deve essere un primo passo indispensabile. Solo dopo aver sviluppato il Gino Lisa, si può parlare di collegamenti ferroviari e infrastrutture, perché se si investe su questi e poi lo scalo non decolla, si saranno spesi milioni inutilmente. La politica, l’imprenditoria e la società civile devono fare sinergia per puntare tutto sul Gino Lisa. Pian piano arriverà tutto il resto”. Lo riporta il deputato del M5S Giorgio Lovecchio.