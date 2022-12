Manfredonia, pericolo causato dall’elevata velocità: disposti 2 rallentatori

MANFREDONIA (FOGGIA), 05/12/2022 – Da più di un mese i cittadini residenti in via Massimo D’Azegli o, mediante una petizione formale, avevano segnalato una situazione di pericolo dovuta all’elevata velocità dei veicoli in transito sulla predetta via, in particolar modo nelle ore notturne .

“Ritenuto, pertanto, di poter adottare misure risolutive mediante l’installazione di rallentatori di velocità al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e della tutela dei pedoni”, è stato modificato, tramite ordinanza, il limite di velocità vigente in via Massimo D’Azeglio a 30 Km/h. E’ stato inoltre stabilito di posizionare n. 2 rallentatori di velocità di cm. 5, in via Massimo D’Azeglio, nella fattispecie davanti al civico 6 e al civico 28, i quali saranno presegnalati da apposita segnaletica verticale secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada. [Atto] » Ordinanza dossi via dazeglio 17 novembre 2022.pdf