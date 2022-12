Una fabbrica di auto di lusso nella ZES di Macchia-Manfredonia

Mazzanti Automobili – come si legge sulla loro pagina ufficiale – nasce dalla passione per le auto sportive e dall’esperienza e competenza di Luca Mazzanti, per riportare, in un mondo ormai succube di troppe regole, conformismi e mancanza di fantasia, la vettura al suo giusto valore: da asettico oggetto, strumento da usare solo per necessità, a soggetto, protagonista ovunque si trovi. Fino al 2010, lo sviluppo e la creazione di auto originali si è sviluppato in parallelo all’attività di restauro di auto storiche. Dal 2010, Luca Mazzanti si è dedicato totalmente alla produzione di moderne supercar e allo sviluppo del marchio che nel frattempo é evoluto in Mazzanti Automoblili.