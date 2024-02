Bari, 5 dicembre 2023. Anas (Società del Polo infrastrutturale del Gruppo Fs Italiane) ha consegnato oggi alla R.T.I Favellato Claudio S.p.a. i lavori per la SS 673 “Tangenziale di Foggia” (ex SS16) dal casello autostradale al km 23,650, per una lunghezza complessiva di 9,8 km.

L’intervento è il secondo dei tre lotti nei quali è stata suddivisa l’intera riqualificazione della “Tangenziale Ovest di Foggia” ed è finalizzato al miglioramento degli standards di sicurezza, attraverso la realizzazione di svincoli a rotatoria, il risanamento delle pavimentazioni esistenti, la razionalizzazione degli accessi diretti mediante la costruzione di bretelle di servizio, il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale, la manutenzione straordinaria delle barriere laterali e di quelle spartitraffico, la pulizia e il ripristino della funzionalità delle opere idrauliche esistenti nonché la posa in opera di impianti tecnologici e di illuminazione di ultima generazione.

Il costo complessivo dell’opera consegnata è di oltre 28 milioni di euro per una durata di 810 giorni di esecuzione lavori.

Puglia: Sasso (Lega), lavori tangenziale Foggia importante risultato per territorio

“Bene l’inizio dei lavori sulla Tangenziale di Foggia. Gli interventi previsti, oltre 28 milioni di euro per il lotto, permetteranno il recupero funzionale della Statale 673, asse viario strategico per il territorio e opera attesa da tempo. Ancora una volta, un concreto segnale da parte del Mit guidato da Matteo Salvini, che dimostra attenzione alle necessità di tutti i territori del nostro Paese”.

Lo dichiara il deputato pugliese della Lega Rossano Sasso.