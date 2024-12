Cerignola, Raffaele: “Troveremo un Altamura in salute, che baderà tanto al sodo”

Giuseppe Raffaele, allenatore del Cerignola, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Altamura, sottolineando il buon momento della sua squadra e l’importanza della partita. “La gara di Benevento ha fatto scalpore perché abbiamo giocato con personalità in casa della capolista. Sono comunque molto soddisfatto, al di là di qualche pausa fisiologica, della nostra striscia di prestazioni. Il clima all’interno della squadra è ottimo, e stanno rientrando anche alcuni giocatori. Coccia non ha avuto nulla di grave e penso che sarà disponibile per questa partita”.

Raffaele ha poi spiegato l’approccio della squadra: “Ogni partita è diversa, ma noi dobbiamo continuare a seguire la nostra idea di gioco. Il nostro obiettivo è preparare ogni gara con l’intenzione di conquistare i tre punti. Anche quando non ci si riesce, la squadra ha sempre dimostrato grande impegno nei mesi di lavoro svolti”.

Parlando degli avversari, ha aggiunto: “Troveremo un Altamura in salute, che punterà molto al sodo, cercando di ottenere un risultato positivo dalla trasferta. Sarà una partita diversa rispetto a quella di Benevento”.

Fonte: TuttoC.com