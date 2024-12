Cuneo, il Comune vieta i manifesti funebri per un gatto: “Questione amministrativa”

Da Tgcom24.com – 5 dicembre 2024, 19:08

“Con dolore annunciamo la scomparsa del nostro amato gatto Tato… Buon Ponte, dai tuoi genitori umani”. Claudio Tomatis e Stefania Tosello avevano deciso di rendere omaggio al loro felino scomparso con un manifesto funebre da affiggere a Cuneo, città in cui risiedono. Tuttavia, il Comune ha negato l’autorizzazione, motivando il diniego con “ragioni amministrative”.

Secondo quanto spiegato dall’assessore ai Servizi Funebri, le affissioni mortuarie richiedono un collegamento con l’anagrafe e lo stato civile, non applicabile per un animale domestico.

Nonostante il rifiuto, i coniugi non si sono arresi e hanno affisso una quarantina di manifesti nei comuni vicini di Borgo San Dalmazzo e Boves. Tato, venuto a mancare a vent’anni, di cui sedici trascorsi con la coppia, era benvoluto anche per un episodio eroico: aveva messo in fuga alcuni ladri intenti a rubare una bicicletta nel cortile della loro abitazione.