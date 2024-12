Foggia, Zauri: “Sappiamo che il percorso è lungo, le armi ce le abbiamo e sono ben affilate”

L’allenatore del Foggia, Luciano Zauri, ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida di campionato che vedrà i rossoneri affrontare il Messina.

In un momento di forma positivo, il Foggia occupa il quattordicesimo posto in classifica, a sei punti dalla zona playoff e a una sola lunghezza sopra la zona retrocessione. Gli uomini di Zauri non perdono dal 4 novembre, quando furono sconfitti dalla Cavese per 2-1. Da allora, la squadra ha raccolto 8 punti nelle ultime quattro partite di campionato, dimostrando una buona crescita sotto la guida dell’ex tecnico di Pescara e Hamrun Spartans.

Ora si prepara ad affrontare il Messina, diciassettesimo in classifica e reduce da una vittoria contro la Turris. La squadra siciliana, allenata da Giacomo Modica, arriverà con l’obiettivo di uscire dalla zona playout.

Zauri: “Abbiamo le stesse idee. Non abbiamo tolto gli occhi da dove siamo partiti”

In vista della sfida, Zauri ha sottolineato l’importanza del match e il miglioramento fisico della squadra:

“Abbiamo le stesse idee di quando siamo arrivati e mi auguro che ci porteremo più velocemente possibile fuori da questa situazione. Aver recuperato qualche calciatore in più ci fa stare meglio, ma lo specchio è sempre la gara e spero che si veda già da sabato. Non abbiamo tolto gli occhi da dove siamo partiti. Sappiamo quanto è importante questa partita e abbiamo bisogno di risposte, ma sicuramente stiamo meglio rispetto a un mese fa.”

Zauri: “Il Messina è una squadra giovane. La nostra medicina sono i punti fatti finora”

Riguardo al Messina, Zauri ha riconosciuto la giovane età degli avversari, aggiungendo:

“Nel calcio moderno non esiste più la famosa benzina nelle gambe, è il lavoro settimanale che ti fa migliorare. Loro sono una squadra giovane, ma la nostra medicina sono i punti fatti finora. Abbiamo voglia di fare bene. Sappiamo che il percorso è lungo, le armi ce le abbiamo e sono ben affilate.”

Fonte: lacasadic.com.