Incidente stradale a San Severo: i funerali di Biagio Manzaro e Attilio Comes

Oggi, 30 novembre, e domani, 1° dicembre, si terranno i funerali di Biagio Manzaro, 21 anni, e di Attilio Comes, 44 anni, le due vittime dell’incidente stradale avvenuto la sera del 23 novembre nella zona Pip di San Severo. L’incidente ha coinvolto una Volkswagen con a bordo tre persone, finita contro un cancello. Biagio Manzaro, che avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 4 dicembre, è morto sul colpo, mentre Attilio Comes è deceduto quattro giorni dopo presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.

Le esequie di Biagio Manzaro, che lascia i genitori e due sorelle, si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15 nella Cattedrale di Santa Maria Assunta. Domani, invece, alle 12, nella parrocchia delle Grazie, si terranno i funerali di Attilio Comes, operaio meccanico, che lascia la compagna e due figli.

Questo tragico incidente porta a cinque il numero delle vittime della strada residenti a San Severo nel 2024. Il 28 settembre, sulla SP 13 verso Castelnuovo della Daunia, è stata trovata carbonizzata all’interno di un’auto la 47enne Lucia Salcone. In relazione a questo caso, il marito della donna, Ciro Caliendo, è indagato per omicidio volontario, in attesa della conclusione delle indagini e dei risultati dell’autopsia.

Il 15 settembre, all’alba, un violento impatto tra una Fiat Panda e un autoarticolato sulla A14 è costato la vita al 27enne Mario Orsi. Ancora prima, il 9 giugno, un bracciante agricolo di origini gambiane, ma residente a San Severo, è stato trovato morto sul ciglio della strada mentre si recava al lavoro in motorino. La Procura ha aperto un’inchiesta su quest’ultimo episodio.

Fonte: FoggiaToday