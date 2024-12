riceviamo e pubblichiamo

“Gentile Redazione,

Vorremmo esprimere il nostro disappunto in merito ai criteri di selezione del coro natalizio della scuola primaria frequentata dai nostri figli in previsione dell’evento al teatro Lucio Dalla. Oggi si parla tanto di inclusione e accoglienza, ma il comportamento di alcuni dirigenti e docenti evidenzia tutta l’ipocrisia e la superficialità con cui certe tematiche vengono affrontate.

Per la partecipazione al coro si sono svolte delle selezioni, e già questo risulta discutibile. In una scuola si dovrebbero pianificare attività inclusive e non di esclusione. Tuttavia, ciò che ci ha lasciati più sconcertati sono stati i metodi con cui sono stati liquidati alcuni bambini, entusiasti di entrare nel gruppo del coro. Ad alcuni di loro è stato detto esplicitamente che erano stonati e non idonei per entrare a far parte del coro.

Non è difficile immaginare quanto queste parole abbiano ferito i piccoli, creando anche fratture e tensioni all’interno dei gruppi classe. La scuola, istituzione educativa per eccellenza, deve essere un luogo di inclusione, dove ogni bambino si sente accolto e valorizzato.

Il mio vuole essere un monito per il futuro: organizziamo manifestazioni che non lascino indietro nessuno, promuoviamo iniziative che rispettino davvero i principi di inclusione e accoglienza di cui tanto si parla.

La scuola deve essere il primo buon esempio di inclusione.

Con rinnovata speranza per un cambiamento positivo”.

(da prassi, la redazione resta a disposizione dell’istituto scolastico in oggettoper una ipotetica replica,ndr)