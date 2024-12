Maristella Smiraglia torna sul tatami: da Foggia al titolo tricolore nei campionati italiani

Un ritorno in grande stile per Maristella Smiraglia, la campionessa foggiana di taekwondo che, dopo quasi un anno di inattività, ha conquistato il titolo italiano ai Campionati Nazionali per cinture nere. La competizione si è tenuta a Giugliano, in Campania, dove i migliori atleti italiani si sono sfidati per il prestigioso tricolore. Smiraglia, 28 anni, ha dominato la categoria -73 chilogrammi, mostrando una tecnica impeccabile e grande determinazione.

La società Taekwondo Foggia Sport Area ha celebrato il trionfo con entusiasmo: «Dopo undici mesi di stop, Maristella è tornata a gareggiare al massimo livello. A Giugliano, ha regalato un vero spettacolo, un mix perfetto di tecnica raffinata e cuore impavido. I suoi combattimenti, disputati con il sistema ‘Best of 3’, si sono conclusi tutti al secondo round, confermando il suo dominio».

Smiraglia, che ha rappresentato l’Italia in competizioni internazionali e vanta un ricco palmarès, tra cui medaglie ai Mondiali Militari e al Grand Prix di Roma, non ha perso lo smalto dei suoi giorni migliori. «Sul podio ha brillato non solo Maristella, ma anche il Team Smiraglia, la nazionale Italiana di Taekwondo e il Centro Sportivo Carabinieri, di cui fa parte. Questo successo è anche un orgoglio per la città di Foggia, che l’ha vista crescere», ha aggiunto la società foggiana.

Oltre a essere un’atleta di punta, Smiraglia ha recentemente ottenuto un altro riconoscimento: è stata rieletta consigliere federale rappresentante degli atleti nella Federazione Italiana Taekwondo per il nuovo quadriennio olimpico.

Sui social, Smiraglia ha condiviso la sua gioia: «Sono felicissima e devo dire grazie a mia madre, mio padre, Erica e al presidente Angelo Cito. Siete i miei punti di riferimento. È un onore essere parte della grande famiglia del taekwondo e del Centro Sportivo Carabinieri».

Classe 1996, Maristella Smiraglia si conferma una delle certezze del taekwondo italiano, pronta a raggiungere nuovi traguardi.

Fonte: gazzettadelmezzogiorno.it