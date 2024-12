Matteo, tifoso del Foggia, esce dalla Rianimazione: è fuori pericolo

POTENZA – Buone notizie dall’ospedale San Carlo di Potenza: Matteo, il giovane tifoso del Foggia di 18 anni e unico sopravvissuto del tragico incidente del 13 ottobre scorso, è uscito dalla Rianimazione. L’incidente aveva scosso profondamente la comunità, portando alla morte di quattro giovani: Samuele Del Grande (13 anni), Michele Biccari (17), Gaetano Gentile (21) e Samuele Bruno (13).

Matteo, rimasto gravemente ferito nello schianto, ha dimostrato una grande forza nel superare i momenti più critici. Tra le visite ricevute in ospedale, anche quella di Eziolino Capuano, ex allenatore del Foggia, che gli ha portato conforto e incoraggiamento. Ora il giovane sarà trasferito in un centro di riabilitazione per proseguire il percorso di recupero.

La sua ripresa rappresenta un simbolo di speranza e resilienza, in un contesto segnato da una tragedia che ha lasciato un profondo segno.

Fonte: Antenna SUD.