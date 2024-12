Natale infuocato: otto realtà foggiane criticano l’amministrazione Episcopo

Il cartellone di Natale è la goccia che ha fatto traboccare il vaso per otto realtà culturali e associative di Foggia, che hanno espresso il loro malcontento verso l’amministrazione Episcopo. Pro Loco, Filiera Culturale, OrEx Dance Tribe, comitato cittadino La Società Civile, Teatro del Pollaio – Compagnia dell’Accade, Protezione Civile I Falchi, Radio Club Marconi e Prima Vela, insieme ad alcuni consiglieri di opposizione, hanno organizzato una conferenza stampa congiunta per denunciare la mancanza di dialogo e trasparenza da parte del Comune.

Assenza di dialogo e disparità di trattamento

Giuseppe Croce, presidente della Pro Loco Città di Foggia, ha spiegato che le associazioni hanno deciso di non partecipare al cartellone di Natale, lamentando la mancanza di risorse e di ascolto: “Non ci ricevono nemmeno. Ci hanno detto che non c’erano fondi per le nostre attività, ma per altre realtà i soldi sono stati trovati”.

Anche la Filiera Culturale, rappresentata da Marco Maffei, ha criticato l’amministrazione per una gestione poco chiara e per una “visione distorta” delle associazioni culturali: “Non siamo una setta, non chiediamo soldi. Siamo un comparto e vogliamo essere trattati con rispetto”.

Critiche al bando per il cartellone di Natale

Rosanna Giampaolo, direttrice artistica del Teatro del Pollaio, ha definito insostenibili le richieste dell’ultimo avviso pubblico: “Il 99% degli oneri è in capo ai proponenti. Ci chiedono piani di sicurezza che solo un ingegnere può preparare, ma noi siamo artisti”.

Le associazioni denunciano che il budget massimo di 3.500 euro per evento è insufficiente, considerando che solo le spese SIAE possono superare i 500 euro. Francesca Trisciuglio Capozzi, presidente di OrEx Dance Tribe, ha sottolineato: “Se il Comune può garantire 70mila euro per Clementino, allora sa bene quali sono i costi”.

Verso un festival indipendente

A margine della conferenza stampa, Rosanna Giampaolo ha annunciato l’intenzione di organizzare un festival indipendente, con l’obiettivo di costruire una proposta artistica più duratura nel tempo.

La richiesta di un cambio di passo

Milly Pellegrini, presidente del comitato cittadino La Società Civile, ha lanciato un appello all’amministrazione: “La giunta deve senza esitazioni procedere a un drastico cambio di passo. Le aspettative della cittadinanza, finora, sono state sostanzialmente deluse”.

Fonte: foggiatoday.it