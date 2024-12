Manfredonia: i 31 lavoratori di Coopla Green lottano per salvare la loro azienda entro Natale

A Manfredonia, un gruppo di 31 ex lavoratori della Manfreplast, storica azienda chiusa due anni fa, sta vivendo una sfida cruciale: trasformare il sogno di una rinascita industriale in realtà. Questa è la storia della Coopla Green, una cooperativa nata grazie al coraggio e alla determinazione di uomini e donne che si sono uniti per dare una nuova vita al loro futuro lavorativo.

Quando la Manfreplast ha chiuso, questi lavoratori non si sono arresi al destino di disoccupazione e abbandono. Lo scorso anno, seguendo il modello del Workers Buyout (una soluzione prevista dalla legge italiana che consente ai dipendenti di rilevare aziende in crisi), hanno deciso di investire nelle loro competenze e speranze, fondando la cooperativa Coopla Green. Hanno messo insieme le indennità di disoccupazione (Naspi) e redatto un solido piano industriale per rilanciare l’attività, in collaborazione con attori del territorio.

L’obiettivo della Coopla Green è chiaro e ambizioso: riaprire i capannoni industriali, dotarli di un impianto fotovoltaico e dedicarsi alla produzione di materiali ecosostenibili, unendo la loro esperienza lavorativa alla crescente domanda di prodotti green. Questo progetto non rappresenta solo un’opportunità per il loro futuro personale, ma anche una speranza per l’intera comunità di Manfredonia, evitando che un altro stabilimento si trasformi in un simbolo di abbandono.

Tuttavia, il sogno è a rischio: per procedere con l’acquisizione definitiva dell’azienda e dei macchinari, entro la vigilia di Natale devono raccogliere almeno 50.000 euro. Senza questa somma, l’intero progetto crollerebbe, portando alla perdita non solo delle attrezzature, ma anche della prospettiva di sviluppo per l’intero territorio.

La Coopla Green dispone di un credito privilegiato di 188.000 euro, ma i fondi non sono ancora accessibili poiché la procedura di concordato fallimentare non è stata conclusa. Nel frattempo, i lavoratori hanno già investito i propri risparmi e sono pronti a metterci la faccia, ma da soli non possono farcela.

Una campagna per salvare un sogno

Ora, i 31 lavoratori lanciano un appello: chiedono a cittadini, imprenditori, associazioni e istituzioni di unirsi a loro per sostenere questa causa. La loro non è solo una richiesta di aiuto economico, ma un invito a partecipare a una sfida comune per il rilancio di un intero territorio.

“Non vogliamo un aiuto fine a sé stesso,” dicono i membri della Coopla Green, “ma la possibilità di costruire un futuro sostenibile per noi, le nostre famiglie e la nostra città. Per Natale, regala ai lavoratori la loro azienda.”

Questa iniziativa rappresenta non solo un gesto di solidarietà, ma anche un investimento in un progetto che punta su sostenibilità, innovazione e rilancio economico. Coopla Green è il simbolo di una comunità che vuole combattere contro l’abbandono e il declino industriale, trasformando una crisi in un’opportunità.

Per sostenere Coopla Green e contribuire alla raccolta dei fondi necessari, è possibile diffondere il loro appello e partecipare alla campagna di raccolta fondi. Natale può diventare l’inizio di un nuovo capitolo per Manfredonia e per questi 31 lavoratori che, con tenacia e speranza, stanno cercando di riscrivere il loro futuro.

QUI PER DONARE > QUI PER DONARE, RACCOLTA FONDI