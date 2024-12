Presunte tangenti al Comune di Foggia, in Tribunale gli ex consiglieri

FOGGIA – Prosegue in Tribunale il processo sulle presunte tangenti al Comune di Foggia, con 14 imputati, tra cui l’ex sindaco Franco Landella e l’ex presidente del consiglio municipale Leonardo Iaccarino. Durante l’ultima udienza, Salvatore De Martino, ex consigliere comunale, ha ribadito quanto dichiarato nel 2021 alla Procura: non ricevette alcuna offerta di tangente per votare a favore dell’accapo Tonti, ma riferì che la consigliera Concetta Soragnese gli confidò di aver ricevuto una proposta di mazzetta dal consigliere Consalvo Di Pasqua, che lei respinse definendola inaccettabile.

La vicenda riguarda la presunta tangente di 32mila euro che il costruttore Paolo Tonti avrebbe versato nel dicembre 2020 a Landella per ottenere l’approvazione di una convenzione urbanistica a favore della sua società, la “Coer”. De Martino ha ribadito di aver votato in favore dell’accapo perché lo riteneva giusto, senza essere a conoscenza di offerte corruttive. Di Pasqua, prosciolto dall’accusa di concorso in corruzione durante l’udienza preliminare, si è sempre dichiarato innocente.

Il processo, iniziato nel marzo 2023, include accuse di corruzione, tentata concussione e peculato. Tra gli episodi contestati, una presunta richiesta di 300mila euro legata all’appalto per l’illuminazione pubblica e una corruzione di 20mila euro per la liquidazione di un pagamento destinato a una fornitura comunale. Tranne Iaccarino, che ha ammesso il coinvolgimento in una delle presunte corruzioni, tutti gli imputati negano le accuse.

Le prossime udienze sono fissate per l’8 gennaio, con l’interrogatorio di altri tre testi d’accusa, e successivamente per il 12 febbraio, 19 marzo, 16 aprile, 21 maggio e 25 giugno.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno, sezione Capitanata.