4 Dicembre 2025 - ore  09:01

Home // Prima pagina // Anas, per il Ponte dell’Immacolata 31 milioni di spostamenti

TRAFFICO Anas, per il Ponte dell’Immacolata 31 milioni di spostamenti

Da oggi a lunedì viaggi di breve e media durata

Anas, per il Ponte dell'Immacolata 31 milioni di spostamenti

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Nel Ponte dell’Immacolata sono previsti circa 31,4 milioni di spostamenti di autoveicoli verso le località montane, i capoluoghi e i centri commerciali per acquisti e/o gite ai mercatini di Natale, sulla rete Anas, società del Gruppo Fs. “In queste festività caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza – ha detto l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli e di evitare qualsiasi tipo di distrazione alla guida, innanzitutto con l’uso del cellulare.

Inoltre, dotarsi, come previsto dalla normativa nazionale, di catene a bordo o di pneumatici invernali”. Lungo la rete Anas per questo lungo weekend è atteso traffico in costante aumento: oggi pomeriggio e sabato mattina per gli spostamenti da e verso i grandi centri urbani; lunedì pomeriggio per i rientri verso le grandi città. Gli itinerari interessati, nelle giornate di venerdì e sabato, sono in direzione sud verso le località di provincia, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e in uscita dai centri urbani.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari Anas: la A2 Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 Appia assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D’Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domenica 7 e lunedì 8 dicembre dalle 9 alle 22.

Lo riporta l’ANSA

LASCIA UN COMMENTO