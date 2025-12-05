Casa Sollievo della Sofferenza, FIALS insorge: “Disdetta del CCNL Sanità Pubblica atto ostile. Pronti alla mobilitazione”

FOGGIA – La FIALS Foggia lancia un duro attacco alla decisione dell’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di disdire il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) della Sanità Pubblica per applicare, a partire dal 1° marzo 2026, il contratto AIOP/ARIS, tipico del settore privato.

A denunciarlo sono il Segretario Provinciale Achille Capozzi e il Segretario Aziendale Maurizio Di Candia, che definiscono la scelta «un atto ostile, unilaterale e inaccettabile» ai danni del personale sanitario.

“Grave attacco ai diritti dei lavoratori”

Secondo la sigla sindacale, la comunicazione dell’Amministrazione ospedaliera rappresenta un colpo durissimo alle tutele economiche e normative acquisite dal personale negli anni. L’eventuale passaggio al contratto AIOP/ARIS – sostengono i rappresentanti FIALS – comporterebbe riduzioni retributive, penalizzazioni nelle progressioni di carriera (come i DEP) e un indebolimento complessivo degli istituti normativi.

«Siamo di fronte a un tentativo sconsiderato di impoverire i lavoratori – afferma Maurizio Di Candia – sacrificando la loro professionalità in nome di generiche esigenze aziendali. Il personale di Casa Sollievo è la vera risorsa dell’Ente e merita pieno riconoscimento».

Stato di agitazione e via alle iniziative legali

La FIALS annuncia il rafforzamento dello stato di agitazione già avviato tra i dipendenti e l’avvio immediato di contromisure sindacali e legali.

Il segretario provinciale Achille Capozzi parla di «linea rossa invalicabile» e ribadisce che il sindacato è pronto a far valere i diritti dei lavoratori in tutte le sedi: «Abbiamo predisposto la raccolta dei mandati per i decreti ingiuntivi relativi alle retribuzioni accessorie non liquidate. Siamo pronti a ogni forma di mobilitazione: sciopero generale, manifestazioni, iniziative a oltranza finché l’Amministrazione non farà un passo indietro».

L’appello all’unità

La FIALS invita tutto il personale a rimanere compatto, sottolineando che la difesa del CCNL Sanità Pubblica non è solo una battaglia sindacale, ma riguarda anche la qualità dell’assistenza e la dignità del lavoro in una struttura storica come Casa Sollievo della Sofferenza.

Il sindacato annuncia che nelle prossime settimane saranno comunicate le iniziative di mobilitazione e le azioni legali a tutela dei dipendenti.