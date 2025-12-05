Edizione n° 5906

Home // Cerignola // Cerignola accende la magia del Natale: l’8 dicembre spettacolo di luci e meraviglia in Piazza Duomo

NATALE CERIGNOLA Cerignola accende la magia del Natale: l’8 dicembre spettacolo di luci e meraviglia in Piazza Duomo

Lunedì 8 dicembre Piazza Duomo diventerà il cuore pulsante delle festività con l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata da uno spettacolo suggestivo firmato dalla Compagnia dei Folli

Locandina def. Accensione Albero

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Cerignola // Cronaca //

La magia del Natale torna a illuminare Cerignola.

Lunedì 8 dicembre Piazza Duomo diventerà il cuore pulsante delle festività con l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata da uno spettacolo suggestivo firmato dalla Compagnia dei Folli, in programma alle 20:30.

La protagonista assoluta della serata sarà la luce, simbolo di creazione, bellezza e rinascita. Un percorso visivo e sensoriale guiderà il pubblico attraverso giochi luminosi, effetti scenici e atmosfere pensate per esaltare l’incanto tipico del periodo natalizio. Tra gli elementi più attesi anche le sfere volanti, che termineranno nell’aria diffondendo bagliori e creando un ambiente fiabesco. Non mancheranno proiezioni dinamiche ed effetti tecnologici all’avanguardia, capaci di trasformare la piazza in uno spazio magico.

“Lo spettacolo rispecchia in pieno quella sensazione di incanto che da sempre accompagna le festività natalizie – dichiarano il sindaco Francesco Bonito e la Giunta comunale – e rappresenta solo un assaggio delle tante attrazioni che animeranno Cerignola nelle prossime settimane. Sorpresa e divertimento accompagneranno cittadini e visitatori in diversi angoli della città”.

L’albero e l’installazione luminosa resteranno in Piazza Duomo per tutto il periodo delle festività, contribuendo a creare un clima accogliente e pieno di atmosfera nel centro cittadino.

