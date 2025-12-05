Edizione n° 5906

BALLON D'ESSAI

PALO 5G MANFREDONIA // Stazione radio base sul molo di Ponente. L’Autorità portuale: “Procedimento regolare”
5 Dicembre 2025 - ore  15:01

CALEMBOUR

NIGRI // ASL Foggia: assegnati 61 incarichi per il nuovo Ruolo Unico dei Medici di Medicina Generale
5 Dicembre 2025 - ore  13:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Ex mattatoio di via Manfredonia, il Comune lo inserisce tra i beni da valorizzare

12.218 mq Ex mattatoio di via Manfredonia, il Comune lo inserisce tra i beni da valorizzare

Si tratta di un lotto catastale, con una superficie complessiva di 12.218 metri quadrati

Manfredonia approva il piano di sviluppo per la rigenerazione dell’Area "Ex Mattatoio"

Ex mattatoio Manfredonia - Fonte Immagine: ilSipontino.net

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

Il compendio dell’ex mattatoio comunale di Foggia, affacciato su via Manfredonia, entra ufficialmente nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2026-2028 come bene da valorizzare. Lo prevede l’allegato C del documento, redatto dal dirigente del Servizio Patrimonio Francesco Paolo Affatato, che inquadra l’area e ne definisce le possibili prospettive di recupero.

Si tratta di un lotto catastale individuato al foglio 76, particella 2, con una superficie complessiva di 12.218 metri quadrati. L’area ospita i manufatti dismessi dell’antico macello comunale, oggi in stato di abbandono e degrado, privi di qualsiasi funzione amministrativa o produttiva. Proprio questa condizione di inutilizzo porta il Comune a qualificarla come bene non strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali, legittimandone l’inserimento nel Piano ai sensi dell’articolo 58 del decreto-legge 112/2008.

Dal punto di vista urbanistico, il compendio ricade in zona F del vigente Piano regolatore generale, un ambito caratterizzato dalla presenza di immobili dismessi e ruderi e orientato a interventi di recupero, riqualificazione o sostituzione edilizia. Le Norme tecniche di attuazione, all’articolo 13.d, consentono esplicitamente operazioni di riconversione e valorizzazione, indirizzando il riassetto verso funzioni compatibili con gli obiettivi di rigenerazione urbana.

L’allegato sottolinea che l’inserimento nel Piano ha natura ricognitiva e programmatoria: consente di qualificare il bene come patrimonio disponibile, di fissare le linee di valorizzazione coerenti con il PRG e di aprire la strada a futuri percorsi amministrativi, che potranno prevedere concessioni di valorizzazione, partenariati pubblico-privati o altre forme di affidamento.

Per ragioni di omogeneità rispetto alle altre aree del Piano, viene indicato anche un valore economico di riferimento, calcolato sulla base dei parametri OMI e dell’incidenza del suolo. Si tratta però di un dato puramente ricognitivo: la relazione precisa che il valore non è iscritto a bilancio, non genera entrate attese e non può essere considerato prezzo di cessione. La presenza di ruderi e possibili costi di demolizione e bonifica, infatti, rende necessario rinviare ogni valutazione economica puntuale a successive perizie.

Il documento elenca le possibili destinazioni del compendio, tutte nel solco della normativa sulla valorizzazione del patrimonio pubblico: recupero e rifunzionalizzazione, riqualificazione urbanistica, riuso con finalità economiche, sociali o miste, concessioni a lungo termine con trasferimento del rischio operativo a soggetti terzi. Qualunque opzione, si precisa, dovrà comunque rispettare i principi di legalità, trasparenza, prudenza contabile e interesse pubblico.

L’ex mattatoio viene riconosciuto come “area in disuso” con potenzialità di rigenerazione, ma non ancora oggetto di una scelta definitiva tra alienazione e partnership. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni ne registra la presenza e ne orienta il futuro come occasione di riqualificazione urbana e di possibile valore per la città, da sviluppare con successivi atti e progetti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO