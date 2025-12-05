Il compendio dell’ex mattatoio comunale di Foggia, affacciato su via Manfredonia, entra ufficialmente nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2026-2028 come bene da valorizzare. Lo prevede l’allegato C del documento, redatto dal dirigente del Servizio Patrimonio Francesco Paolo Affatato, che inquadra l’area e ne definisce le possibili prospettive di recupero.

Si tratta di un lotto catastale individuato al foglio 76, particella 2, con una superficie complessiva di 12.218 metri quadrati. L’area ospita i manufatti dismessi dell’antico macello comunale, oggi in stato di abbandono e degrado, privi di qualsiasi funzione amministrativa o produttiva. Proprio questa condizione di inutilizzo porta il Comune a qualificarla come bene non strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali, legittimandone l’inserimento nel Piano ai sensi dell’articolo 58 del decreto-legge 112/2008.

Dal punto di vista urbanistico, il compendio ricade in zona F del vigente Piano regolatore generale, un ambito caratterizzato dalla presenza di immobili dismessi e ruderi e orientato a interventi di recupero, riqualificazione o sostituzione edilizia. Le Norme tecniche di attuazione, all’articolo 13.d, consentono esplicitamente operazioni di riconversione e valorizzazione, indirizzando il riassetto verso funzioni compatibili con gli obiettivi di rigenerazione urbana.

L’allegato sottolinea che l’inserimento nel Piano ha natura ricognitiva e programmatoria: consente di qualificare il bene come patrimonio disponibile, di fissare le linee di valorizzazione coerenti con il PRG e di aprire la strada a futuri percorsi amministrativi, che potranno prevedere concessioni di valorizzazione, partenariati pubblico-privati o altre forme di affidamento.

Per ragioni di omogeneità rispetto alle altre aree del Piano, viene indicato anche un valore economico di riferimento, calcolato sulla base dei parametri OMI e dell’incidenza del suolo. Si tratta però di un dato puramente ricognitivo: la relazione precisa che il valore non è iscritto a bilancio, non genera entrate attese e non può essere considerato prezzo di cessione. La presenza di ruderi e possibili costi di demolizione e bonifica, infatti, rende necessario rinviare ogni valutazione economica puntuale a successive perizie.

Il documento elenca le possibili destinazioni del compendio, tutte nel solco della normativa sulla valorizzazione del patrimonio pubblico: recupero e rifunzionalizzazione, riqualificazione urbanistica, riuso con finalità economiche, sociali o miste, concessioni a lungo termine con trasferimento del rischio operativo a soggetti terzi. Qualunque opzione, si precisa, dovrà comunque rispettare i principi di legalità, trasparenza, prudenza contabile e interesse pubblico.

L’ex mattatoio viene riconosciuto come “area in disuso” con potenzialità di rigenerazione, ma non ancora oggetto di una scelta definitiva tra alienazione e partnership. Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni ne registra la presenza e ne orienta il futuro come occasione di riqualificazione urbana e di possibile valore per la città, da sviluppare con successivi atti e progetti.