Edizione n° 5905

BALLON D'ESSAI

RIMBORSI // Dal 2026 rimborsi automatici per traffico e cantieri in autostrada
4 Dicembre 2025 - ore  09:01

CALEMBOUR

CLAN CONTE // 29 arresti per traffico di droga in Puglia: colpito il clan Conte
4 Dicembre 2025 - ore  10:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Capitanata // Foggia, consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

PREFETTURA Foggia, consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

L’evento si è svolto alla presenza del Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, affiancato dalle principali autorità civili

Foggia, consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

Foggia, consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Capitanata // Foggia //

FOGGIA – Si è svolta questa mattina, 5 dicembre, nella sede del Palazzo del Governo di Foggia, la cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi delle Onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica a 16 cittadini della provincia di Foggia distintisi per meriti civili, sociali, professionali e militari.

I nuovi insigniti si sono particolarmente evidenziati – si legge nella nota della Prefettura – per il loro impegno nelle pubbliche amministrazioni, nelle attività sociali e filantropiche, e per i servizi prestati con dedizione nelle carriere civili e militari.

La cerimonia alla presenza del Prefetto Grieco

L’evento si è svolto alla presenza del Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, affiancato dalle principali autorità civili, militari e religiose del territorio. Un momento solenne, arricchito dall’accompagnamento musicale a cura dei musicisti del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, che ha conferito ulteriore prestigio alla celebrazione.

Mostra artistica nelle sale di rappresentanza

In occasione della cerimonia, le sale di rappresentanza del primo piano del Palazzo del Governo hanno ospitato le opere del maestro Luigi Valeno, in arte René, pittore lucerino noto per la sua attività artistica e per aver realizzato il Calendario storico dell’Arma dei Carabinieri 2026.

Un riconoscimento ai valori civili e istituzionali

La consegna delle Onorificenze rappresenta uno dei momenti più significativi della vita istituzionale del territorio, volto a valorizzare l’impegno di quei cittadini che, con il proprio operato quotidiano, contribuiscono a rafforzare i valori della solidarietà, del servizio pubblico e della coesione sociale.

L’evento, organizzato dall’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Foggia, ha ribadito l’importanza di riconoscere e celebrare le eccellenze della comunità provinciale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO