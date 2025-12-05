Foggia, consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana

FOGGIA – Si è svolta questa mattina, 5 dicembre, nella sede del Palazzo del Governo di Foggia, la cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi delle Onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferite dal Presidente della Repubblica a 16 cittadini della provincia di Foggia distintisi per meriti civili, sociali, professionali e militari.

I nuovi insigniti si sono particolarmente evidenziati – si legge nella nota della Prefettura – per il loro impegno nelle pubbliche amministrazioni, nelle attività sociali e filantropiche, e per i servizi prestati con dedizione nelle carriere civili e militari.

La cerimonia alla presenza del Prefetto Grieco

L’evento si è svolto alla presenza del Prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, affiancato dalle principali autorità civili, militari e religiose del territorio. Un momento solenne, arricchito dall’accompagnamento musicale a cura dei musicisti del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, che ha conferito ulteriore prestigio alla celebrazione.

Mostra artistica nelle sale di rappresentanza

In occasione della cerimonia, le sale di rappresentanza del primo piano del Palazzo del Governo hanno ospitato le opere del maestro Luigi Valeno, in arte René, pittore lucerino noto per la sua attività artistica e per aver realizzato il Calendario storico dell’Arma dei Carabinieri 2026.

Un riconoscimento ai valori civili e istituzionali

La consegna delle Onorificenze rappresenta uno dei momenti più significativi della vita istituzionale del territorio, volto a valorizzare l’impegno di quei cittadini che, con il proprio operato quotidiano, contribuiscono a rafforzare i valori della solidarietà, del servizio pubblico e della coesione sociale.

L’evento, organizzato dall’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Foggia, ha ribadito l’importanza di riconoscere e celebrare le eccellenze della comunità provinciale.