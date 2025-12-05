Nel nuovo Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2026-2028, il Comune di Foggia inserisce un capitolo specifico sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà comunale.

L’allegato B del documento, firmato dal dirigente dell’Area Patrimonio Francesco Paolo Affatato, ricostruisce il quadro normativo e individua regole e limiti per la dismissione del patrimonio abitativo, con l’obiettivo dichiarato di razionalizzare gli immobili e reinvestire i proventi nel settore casa.

La relazione ricorda come l’ERP affondi le sue radici nell’edilizia economica e popolare del Novecento, passando per la legge 865/1971 e la legge 457/1978, fino alla legge 560/1993 che ha introdotto la disciplina organica della vendita degli alloggi pubblici agli assegnatari. È proprio questa legge, integrata dal decreto ministeriale 24 febbraio 2015, a costituire il riferimento per l’attività di dismissione.

Gli alloggi comunali censiti risultano tutti realizzati o acquisiti da oltre vent’anni con finanziamenti ex articolo 5 del decreto-legge 708/1986, tramite il Comitato per l’edilizia residenziale e la Cassa depositi e prestiti. Ciò comporta la loro piena qualificazione come patrimonio ERP, con la conseguente applicazione della normativa speciale: non è possibile trattarli come beni ordinari né venderli con strumenti di diritto comune.

Il diritto di acquisto spetta in via prioritaria agli assegnatari in regola con i pagamenti e con almeno cinque anni di conduzione. Il prezzo è determinato sulla base della rendita catastale rivalutata, moltiplicata per cento e ridotta dell’1 per cento per ogni anno di anzianità di assegnazione fino a un massimo del 20 per cento. In assenza di adesione, gli alloggi possono essere messi a gara, anche a terzi, comunque in possesso dei requisiti per l’accesso all’ERP.

Un passaggio specifico è dedicato agli occupanti senza titolo: questi non possono accedere direttamente al riscatto, ma possono eventualmente essere regolarizzati in base alla legislazione regionale pugliese (legge 10/2014 e successive modifiche), che prevede, previo accertamento del disagio socio-economico e del pagamento dei canoni pregressi, la trasformazione dell’occupazione in assegnazione ERP. Solo dopo tale regolarizzazione l’interessato potrà essere considerato, a tutti gli effetti, assegnatario e quindi potenziale acquirente.

Il piano chiarisce inoltre che i proventi delle vendite sono entrate vincolate: devono essere destinati esclusivamente al recupero, alla manutenzione straordinaria o alla realizzazione di nuovi alloggi ERP, come stabilito dalla normativa nazionale e ribadito dalla Corte dei conti. Non possono quindi finanziare spese correnti dell’ente.