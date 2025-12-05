FOGGIA – Esce oggi, venerdì 5 dicembre, il nuovo singolo di Francesco Curci, disponibile in tutti gli store digitali con etichetta Troppo Records / The Orchard Italia. Il brano, dal titolo emblematico “Avrei voluto”, segna il ritorno dell’artista foggiano alla musica dopo la parentesi letteraria che lo ha visto impegnato nella pubblicazione del suo secondo romanzo, “Quel che resta”.

Il singolo esplora il tema della perdita e dell’irrimediabilità, raccontando attraverso la musica ciò che poteva essere e non sarà. Scandito da loop di batteria, basso e tastiere, “Avrei voluto” si muove tra sonorità r’n’b e soul, offrendo un’interpretazione intensa e intimamente emotiva. Curci, infatti, mette a nudo le proprie fragilità con una vocalità più soul, ponendo l’anima al centro di ogni nota ed emozione.

«In questo brano – spiega l’artista – racconto l’incapacità di dirsi addio a parole, lasciando che siano i silenzi a prendere il sopravvento. È la parabola di una separazione in cui impari che lasciar andare qualcuno può essere il gesto più eroico d’amore, conservando intatti i ricordi dei momenti felici vissuti insieme».

Nel suo percorso artistico pluridecennale, Francesco Curci ha calcato importanti palcoscenici, ottenuto prestigiosi riconoscimenti e raccolto ampi consensi di pubblico e critica grazie a un timbro vocale unico e a uno stile eclettico, capace di rinnovarsi costantemente sperimentando nuovi generi e forme espressive. Ad oggi, conta 10 singoli e un EP che hanno totalizzato oltre mezzo milione di streaming.

Con “Avrei voluto”, Francesco Curci svela la sua anima più r’n’b/soul di sempre, confermando il suo talento e la capacità di emozionare con musica e parole, tra introspezione e autenticità.