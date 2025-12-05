Edizione n° 5906

BALLON D'ESSAI

RIMBORSI // Dal 2026 rimborsi automatici per traffico e cantieri in autostrada
4 Dicembre 2025 - ore  09:01

CALEMBOUR

CLAN CONTE // 29 arresti per traffico di droga in Puglia: colpito il clan Conte
4 Dicembre 2025 - ore  10:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, Francesco Curci torna alla musica con il nuovo singolo “Avrei voluto”

MUSICA Foggia, Francesco Curci torna alla musica con il nuovo singolo “Avrei voluto”

Il brano, dal titolo emblematico “Avrei voluto”, segna il ritorno dell’artista foggiano alla musica

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – Esce oggi, venerdì 5 dicembre, il nuovo singolo di Francesco Curci, disponibile in tutti gli store digitali con etichetta Troppo Records / The Orchard Italia. Il brano, dal titolo emblematico “Avrei voluto”, segna il ritorno dell’artista foggiano alla musica dopo la parentesi letteraria che lo ha visto impegnato nella pubblicazione del suo secondo romanzo, “Quel che resta”.

Il singolo esplora il tema della perdita e dell’irrimediabilità, raccontando attraverso la musica ciò che poteva essere e non sarà. Scandito da loop di batteria, basso e tastiere, “Avrei voluto” si muove tra sonorità r’n’b e soul, offrendo un’interpretazione intensa e intimamente emotiva. Curci, infatti, mette a nudo le proprie fragilità con una vocalità più soul, ponendo l’anima al centro di ogni nota ed emozione.

«In questo brano – spiega l’artista – racconto l’incapacità di dirsi addio a parole, lasciando che siano i silenzi a prendere il sopravvento. È la parabola di una separazione in cui impari che lasciar andare qualcuno può essere il gesto più eroico d’amore, conservando intatti i ricordi dei momenti felici vissuti insieme».

Nel suo percorso artistico pluridecennale, Francesco Curci ha calcato importanti palcoscenici, ottenuto prestigiosi riconoscimenti e raccolto ampi consensi di pubblico e critica grazie a un timbro vocale unico e a uno stile eclettico, capace di rinnovarsi costantemente sperimentando nuovi generi e forme espressive. Ad oggi, conta 10 singoli e un EP che hanno totalizzato oltre mezzo milione di streaming.

Con “Avrei voluto”, Francesco Curci svela la sua anima più r’n’b/soul di sempre, confermando il suo talento e la capacità di emozionare con musica e parole, tra introspezione e autenticità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO