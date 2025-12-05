Foggia inaugura lo “Slow Park”: tre giorni di festa tra enogastronomia, cultura e inclusione sociale

FOGGIA – Sarà inaugurato venerdì 5 dicembre, alle 10.30, lo “Slow Park” di Foggia, il nuovo presidio urbano di via Manfredi – accanto al Nodo Intermodale – realizzato dal Comune e affidato, tramite avviso pubblico, al consorzio di cooperative sociali “Oltre la rete di imprese”, realtà attiva sul territorio nella promozione di accoglienza, inclusione, agricoltura sociale, antimafia, cultura e sviluppo locale.

Il taglio del nastro darà il via a un weekend ricco di eventi, pensato per celebrare la nascita di uno spazio concepito come luogo di comunità, socialità e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Le istituzioni presenti all’inaugurazione

Alla cerimonia prenderanno parte:

Maria Aida Episcopo , sindaca di Foggia

, sindaca di Foggia Lorenzo Frattarolo , assessore alle Attività Produttive

, assessore alle Attività Produttive Anna Rita Zichella , presidente di “Oltre la rete di imprese”

, presidente di “Oltre la rete di imprese” Francesco Paolo Affatato, dirigente del Servizio Attività Economiche del Comune

Alle 13.00, è prevista la benedizione dello spazio impartita da mons. Giorgio Ferretti, arcivescovo di Foggia-Bovino.

“Spazio al tuo tempo”: la filosofia dello Slow Park

Lo Slow Park richiama la filosofia della vita lenta, incarnata nel simbolo della chiocciola che accompagna il logo: un invito a riappropriarsi del proprio tempo, riscoprire relazioni autentiche, gustare cibo di qualità e vivere la città con ritmi più umani.

Il parco ospiterà tredici chioschi dedicati alle eccellenze locali: pizzeria, friggitoria, taglieria, enoteca, aperitiveria, braceria, cocktail bar e prodotti a km0. Un percorso segnato da un “nastro rosso” guiderà visitatori e famiglie tra sapori e artigianalità del territorio.

Prevista anche:

una piazza eventi

un parco giochi inclusivo

spazi per laboratori e attività culturali

Episcopo: “Restituiamo alla città uno spazio vivo e rigenerato”

«Lo Slow Park – ha commentato la sindaca Maria Aida Episcopo – è un intervento concreto nella riqualificazione di via Manfredi e del quartiere Ferrovia. Consegniamo alla città uno spazio ordinato e attrezzato che migliorerà la vivibilità e rafforzerà la presenza istituzionale in un punto strategico. È un tassello del più ampio progetto di rigenerazione in corso».

Frattarolo: “Un progetto che valorizza Terzo settore e filiere locali”

L’assessore Lorenzo Frattarolo ha spiegato la visione dell’amministrazione:

«Questo nuovo spazio nasce da un bando pensato per valorizzare il Terzo settore e il patrimonio enogastronomico locale, puntando su sostenibilità e qualità. La gestione affidata a Oltre la rete di imprese risponde a questa impostazione: attività, lavoro, iniziative e produttori locali saranno al centro».

Zichella: “Uno spazio per rallentare e ricostruire legami”

«Lo Slow Park – ha dichiarato Anna Rita Zichella – vuole essere un luogo di comunità, aperto e inclusivo. In un mondo sempre più veloce, immaginiamo uno spazio dove recuperare tempo e relazioni, valorizzare i prodotti della terra e accorciare le distanze tra produttori e cittadini. Il parco appartiene a tutti e diventerà un simbolo di rigenerazione sociale e culturale».

Il consorzio ha inoltre coinvolto le realtà del Terzo settore per co-progettare iniziative condivise e darà avvio alla “Palestra delle Autonomie”, un percorso rivolto a persone in condizioni di fragilità per facilitare inclusione, formazione e inserimento lavorativo.

Un weekend di eventi, musica e degustazioni

L’inaugurazione sarà animata da tre giorni di appuntamenti dedicati a famiglie, bambini e giovani: show cooking, laboratori, giochi, musica e degustazioni.

Tra gli ospiti:

Don Pasta (Daniele De Michele) , artista e attivista del cibo celebrato dal New York Times

, artista e attivista del cibo celebrato dal New York Times I Cantori di Carpino , protagonisti del concerto serale del 5 dicembre

, protagonisti del concerto serale del 5 dicembre Il Winter Music Show con i DJ di Radio Norba e Radioline Rosaria Rollo e Daniele Colacicco

con i DJ di Radio Norba e Radioline Rosaria Rollo e Daniele Colacicco Kelly Joyce, super ospite del 6 dicembre

La domenica sarà invece interamente dedicata ai più piccoli, con attività ludiche e laboratori creativi. Durante la tre giorni verrà inoltre presentato il calendario degli eventi natalizi che animeranno lo Slow Park da dicembre a gennaio.

Lo riporta FoggiaToday.it