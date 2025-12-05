La Giunta comunale di Foggia ha approvato la deliberazione che fissa la destinazione dei proventi derivanti dai permessi di costruire e dalle sanzioni in materia urbanistica per l’esercizio 2026. Si tratta di una previsione di entrata pari a 1,5 milioni di euro, da ripartire su diversi capitoli di spesa nel rispetto del quadro normativo nazionale e regionale.

Il provvedimento, proposto dal dirigente dell’Area 6 Urbanistica e Lavori pubblici, richiama innanzitutto gli articoli 16 e 42 del DPR 380/2001 che disciplinano contributi e sanzioni connessi ai titoli edilizi. A seguito della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), tali proventi devono essere destinati esclusivamente, e senza vincoli temporali, a interventi di urbanizzazione, manutenzione del territorio, rigenerazione, demolizione di abusi edilizi, tutela ambientale, prevenzione del rischio idrogeologico e sismico, formazione di aree verdi, promozione di agricoltura urbana e spese di progettazione per opere pubbliche.

La delibera recepisce anche le prescrizioni della legge regionale pugliese 36/2023, che impone ai Comuni di destinare almeno il 15 per cento dei proventi annuali degli oneri di urbanizzazione e delle sanzioni urbanistiche all’abbattimento delle barriere architettoniche su opere, edifici e impianti esistenti di loro competenza, prevedendo l’istituzione di uno specifico capitolo di bilancio.

Sulla base della stima degli incassi attesi e della programmazione delle opere pubbliche, la Giunta ha definito una ripartizione dettagliata dei 1,5 milioni di euro. Il 25 per cento (375 mila euro) andrà alle “nuove urbanizzazioni finanziate dai proventi SUE e SUAP”, mentre il 15 per cento (225 mila euro) sarà destinato al risanamento di complessi edilizi nei centri storici e nelle periferie degradate tramite microinterventi di rigenerazione urbana.

Un ulteriore 10 per cento (150 mila euro) finanzierà demolizioni di immobili, e il 5 per cento (75 mila euro) la sistemazione del verde attrezzato e dell’arredo urbano. Alla manutenzione degli immobili comunali finanziata da oneri e sanzioni è riservato un altro 15 per cento (225 mila euro). Per la formazione e l’adeguamento degli strumenti urbanistici sono previsti 150 mila euro, pari al 10 per cento della somma complessiva.

La Giunta ha inoltre indirizzato il 5 per cento (75 mila euro) alla progettazione di opere pubbliche, mentre il restante 15 per cento (225 mila euro) confluirà in un capitolo dedicato al Piano di eliminazione delle barriere architettoniche, in attuazione delle disposizioni regionali.