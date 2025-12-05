Il progetto “Si può fare in sicurezza – Manfredonia” avrà una nuova edizione. Il Comune ha deciso di riproporre, per il periodo dicembre 2025–ottobre 2026, l’iniziativa di impegno civico rivolta in particolare ai giovani, finanziata con 46.000 euro attraverso il Fondo Unico di Giustizia del Ministero dell’Interno, nell’ambito delle misure di prevenzione e contrasto al disagio giovanile e alla microcriminalità.

La determinazione dirigenziale firmata da Matteo Ognissanti impegna le risorse necessarie – 31.500 euro sul capitolo 5163 e 14.500 euro sul capitolo 5056 del bilancio comunale – e dispone il riaffidamento del servizio alla cooperativa sociale “Cantiere Giovani”, già protagonista della prima edizione del progetto, ritenuta dall’amministrazione “di notevole gradimento” e ad alto impatto educativo.

“Si può fare in sicurezza” si inserisce nel quadro delle iniziative sostenute dal Ministero dell’Interno per rafforzare la sicurezza urbana con strumenti non solo repressivi ma soprattutto preventivi, puntando su percorsi di responsabilizzazione e cittadinanza attiva. Il progetto rientra nella tipologia “impegno civico” indicata dalla circolare prefettizia 51690/2024, con l’obiettivo di coinvolgere ragazzi e ragazze nella cura degli spazi comuni e nella rigenerazione educativa di luoghi a rischio di degrado.

Alla cooperativa Cantiere Giovani saranno affidate le attività di coordinamento, gestione organizzativa, comunicazione e documentazione – dall’immagine coordinata alla promozione sui media e sui social – mentre il tutoraggio e la realizzazione dei micro-progetti saranno portati avanti in stretta sinergia con gli uffici dei Servizi sociali del Comune. Una parte significativa delle risorse, pari a 36.000 euro, sarà destinata proprio ai micro-progetti e ai tutor, con un corrispettivo effettivo per la cooperativa stimato in 10.000 euro lordi.

L’amministrazione rivendica la continuità con le politiche già in corso a sostegno dei minori, come l’assistenza domiciliare educativa e i centri estivi, e sottolinea la valenza strategica di iniziative che, oltre a presidiare il territorio, offrono ai giovani occasioni concrete per scoprire e mettere a frutto talenti e competenze a beneficio della comunità.

La determinazione individua come responsabile del procedimento l’assistente sociale Maria Palumbo, supportata da un gruppo di lavoro misto tecnico-amministrativo. Il provvedimento, ritenuto compatibile con gli stanziamenti di bilancio e corredato del visto contabile favorevole, sarà pubblicato all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in linea con gli obblighi di trasparenza sui soggetti beneficiari di risorse pubbliche.

Per Manfredonia, la nuova edizione di “Si può fare in sicurezza” rappresenta una scommessa rinnovata: usare l’energia dei più giovani non come problema da contenere, ma come risorsa per ricucire legami sociali e recuperare, “in senso educativo”, quegli spazi urbani che troppo spesso diventano teatro di episodi di degrado o illegalità.