Incidente sulla circonvallazione di Foggia: scontro tra due auto, tre feriti

FOGGIA – Grave incidente stradale questa mattina lungo la circonvallazione di Foggia, a pochi chilometri dal centro abitato. Intorno alle 8.30 di oggi, venerdì 5 dicembre, due auto sono rimaste coinvolte in un violento impatto, le cui cause sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Una delle vetture si ribalta nella cunetta

A seguito dell’urto, una Lancia Ypsilon è stata sbalzata fuori dalla carreggiata, finendo nella cunetta laterale e ribaltandosi su un fianco. A bordo del mezzo vi erano due persone: entrambe sono rimaste intrappolate nell’abitacolo.

I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare i feriti, tagliando parte della carrozzeria per permettere ai sanitari di raggiungerli e prestare le prime cure.

Tre persone ferite

Sul posto sono arrivate due ambulanze – dalle postazioni Don Uva e Macchia Gialla – insieme all’automedica del 118.

Le due persone a bordo della Ypsilon sono state trasportate in codice rosso all’ospedale di Foggia. Ferito anche il conducente dell’altro veicolo, le cui condizioni non sono ancora state rese note.

Rilievi in corso

Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute le forze dell’ordine per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica del sinistro. Il traffico ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

