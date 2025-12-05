Istituto Alberghiero “M. Lecce” di San Giovanni Rotondo e Manfredonia: il futuro dell’ospitalità nel cuore del Gargano

Scegliere la scuola superiore significa tracciare la rotta del proprio futuro formativo e professionale. Nel settore dell’ospitalità e della ristorazione, una realtà d’eccellenza si distingue nel panorama pugliese: l’IPEOA “Michele Lecce” di San Giovanni Rotondo e Manfredonia, istituto capace di trasformare la passione in professione e di accompagnare gli studenti in un percorso solido e ricco di opportunità.

Un’offerta formativa all’avanguardia

L’istituto propone un ventaglio di indirizzi completo e aggiornato, pensato per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro dinamico e in continua evoluzione. I percorsi disponibili — Enogastronomia, Sala e Vendita, e Accoglienza Turistica — sviluppano competenze sia pratiche sia teoriche, fondamentali per diventare professionisti qualificati.

Uno dei punti di forza dell’IPEOA “M. Lecce” è rappresentato dalla qualità del corpo docente:

chef, maître, direttori d’albergo e professionisti del settore che portano in classe la loro esperienza quotidiana. A ciò si affianca una metodologia didattica basata sul learning by doing, che permette agli studenti di imparare “facendo”, grazie a laboratori attrezzati, progetti operativi e una rete capillare di collaborazioni territoriali.

PCTO di alto livello

L’istituto vanta convenzioni con importanti strutture ricettive, ristoranti e aziende del territorio. Ciò consente agli studenti di mettersi subito alla prova in contesti reali, acquisendo competenze spendibili e costruendo un primo contatto diretto con il mondo del lavoro.

Opportunità concrete e sbocchi professionali

Il diploma dell’IPEOA “M. Lecce” apre le porte a numerosi ruoli nel settore dell’ospitalità, tra cui:

Chef e cuochi specializzati

Maître e camerieri professionisti

Food & Beverage Manager

Receptionist e direttori d’albergo

Guide turistiche

Gestori di strutture ricettive

Il percorso formativo fornisce inoltre solide basi per proseguire gli studi in ambito universitario: Scienze dell’alimentazione, Management del turismo, Lingue per il turismo e altri percorsi affini rappresentano naturali prosecuzioni di studi per chi vuole crescere ulteriormente.

Il valore aggiunto del territorio

Scegliere l’Istituto “M. Lecce” significa anche scegliere il Gargano, un territorio dallo straordinario patrimonio naturalistico, culturale e turistico. La vocazione ricettiva dell’area offre condizioni ideali per costruire reali percorsi di crescita.

Un legame forte con il tessuto economico locale

La presenza di numerose strutture turistico-alberghiere crea una sinergia immediata tra scuola e mondo del lavoro.

La tradizione dell’ospitalità del territorio consente agli studenti di assorbire valori fondamentali come accoglienza, professionalità e cura del cliente.

Il costante sviluppo turistico dell’area apre prospettive occupazionali solide e consente di contribuire attivamente alla valorizzazione della propria terra.

Perché scegliere l’IPEOA “M. Lecce”

L’istituto non è soltanto una scuola: è una comunità educativa inclusiva, guidata con attenzione e competenza dal dirigente Luigi Talienti, che accompagna i giovani nella scoperta del proprio potenziale.

In queste settimane, e per tutto il mese di gennaio, l’IPEOA “M. Lecce” apre le sue porte agli studenti e alle famiglie per offrire informazioni, orientamento e supporto a chi sta scegliendo il proprio futuro.

Perché iscriversi qui non significa solo scegliere una scuola, ma scegliere il domani, costruire una carriera e coltivare una passione.

Informazioni

Per conoscere nel dettaglio l’offerta formativa e le modalità di iscrizione:

👉 Visitare il sito ufficiale dell’IPEOA “Michele Lecce”

👉 Contattare la segreteria dell’istituto

Il tuo futuro nell’ospitalità comincia dalla nostra accoglienza.

FOTOGALLERY

#messaggiopromozionale