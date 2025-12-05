Manfredonia, concluso l’iter di assunzione di quattro nuovi funzionari statistico/economici

MANFREDONIA (FG) – L’Amministrazione Comunale di Manfredonia annuncia con soddisfazione la conclusione dell’iter procedurale che ha portato all’immissione immediata in organico di quattro nuovi funzionari specializzati, destinati a rafforzare settori strategici come i Lavori Pubblici e l’Area Economico-Finanziaria.

“Come Assessore al Personale – dichiara l’assessore competente – siamo orgogliosi di aver completato un iter complesso, rispettando l’impegno preso con la cittadinanza. L’inserimento di queste figure rientra pienamente nelle previsioni del PIAO 2025-2027”. L’assessore esprime inoltre gratitudine al Sindaco, agli uffici del personale, ai dirigenti e a tutti coloro che hanno contribuito alla gestione impeccabile della procedura, con un ringraziamento particolare al Programma Nazionale CAPCOE per il supporto strategico fornito.

I quattro nuovi funzionari immessi in servizio sono:

Dott.ssa Martina Maria Agata Lupoli

Dott.ssa Antonella Tenace

Dott. Alessandro Pio Infante

Dott.ssa Ida Josephine Vitulano

L’ingresso di queste nuove risorse rappresenta per l’Amministrazione un nuovo slancio all’azione amministrativa, basata su competenze rinnovate e su una visione strategica orientata al futuro. La presenza di professionisti specializzati nei settori chiave consentirà di potenziare la gestione dei progetti pubblici e delle attività economico-finanziarie, contribuendo a rendere più efficiente e moderna la macchina amministrativa comunale.