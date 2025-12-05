Edizione n° 5906

RIMBORSI // Dal 2026 rimborsi automatici per traffico e cantieri in autostrada
4 Dicembre 2025 - ore  09:01

CLAN CONTE // 29 arresti per traffico di droga in Puglia: colpito il clan Conte
4 Dicembre 2025 - ore  10:21

Manfredonia, concluso l'iter di assunzione di quattro nuovi funzionari statistico/economici

COMUNE Manfredonia, concluso l’iter di assunzione di quattro nuovi funzionari statistico/economici

Siamo orgogliosi di aver completato un iter complesso, rispettando l’impegno preso con la cittadinanza

Redazione
5 Dicembre 2025
Manfredonia

MANFREDONIA (FG) – L’Amministrazione Comunale di Manfredonia annuncia con soddisfazione la conclusione dell’iter procedurale che ha portato all’immissione immediata in organico di quattro nuovi funzionari specializzati, destinati a rafforzare settori strategici come i Lavori Pubblici e l’Area Economico-Finanziaria.

“Come Assessore al Personale – dichiara l’assessore competente – siamo orgogliosi di aver completato un iter complesso, rispettando l’impegno preso con la cittadinanza. L’inserimento di queste figure rientra pienamente nelle previsioni del PIAO 2025-2027”. L’assessore esprime inoltre gratitudine al Sindaco, agli uffici del personale, ai dirigenti e a tutti coloro che hanno contribuito alla gestione impeccabile della procedura, con un ringraziamento particolare al Programma Nazionale CAPCOE per il supporto strategico fornito.

I quattro nuovi funzionari immessi in servizio sono:

  • Dott.ssa Martina Maria Agata Lupoli
  • Dott.ssa Antonella Tenace
  • Dott. Alessandro Pio Infante
  • Dott.ssa Ida Josephine Vitulano

L’ingresso di queste nuove risorse rappresenta per l’Amministrazione un nuovo slancio all’azione amministrativa, basata su competenze rinnovate e su una visione strategica orientata al futuro. La presenza di professionisti specializzati nei settori chiave consentirà di potenziare la gestione dei progetti pubblici e delle attività economico-finanziarie, contribuendo a rendere più efficiente e moderna la macchina amministrativa comunale.

4 commenti su "Manfredonia, concluso l’iter di assunzione di quattro nuovi funzionari statistico/economici"

  1. Con questo immenso investimento di risorse sarà risolto la vergogna del “rilascio delle carte d’identità”? smSranno controllate le tare delle bilance nei mercatini e attività alimentari? Saranno controllati gli oltre 700 case vacanze e Be B in nero? Saranno perseguitati coloro che non pagano le tasse e usufruiscono di assistenza sociale? Il minimo sindacale..

  3. Quanto percepiranno di stipendio al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e erariali? Hanno vinto un concorso pubblico? Queste figure professionali sono state attinte da una graduatoria? Che esperienze lavorative hanno avuto in precedenza?

