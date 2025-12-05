MANFREDONIA (FG) – Due giornate all’insegna del gusto, della solidarietà e dello spirito natalizio: è tutto pronto per la Pettolata di beneficenza promossa dall’Associazione Angeli 2021, un appuntamento pensato per rafforzare la rete di comunità e sostenere i progetti rivolti a bambini, famiglie e persone in difficoltà.

L’iniziativa si terrà sabato 6 dicembre presso il Bar Fiore e domenica 7 dicembre al Parco Giochi dell’Orso (Piazzale Brunelleschi), con apertura al pubblico dalle 9:30 alle 13:00.

Tradizione gastronomica e impegno sociale

Protagoniste indiscusse saranno le tradizionali pettole, preparate dalla Pizzeria Pummarella e servite dai volontari dell’associazione, simbolo di convivialità e condivisione. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di nuove attrezzature e al sostegno delle attività organizzate da Angeli 2021, con l’obiettivo di potenziare spazi e servizi dedicati all’inclusione e alla crescita dei più piccoli.

Un programma per grandi e piccoli

La manifestazione offrirà momenti di festa aperti a tutti:

musica e animazione;

ospiti speciali e attività per bambini curate dall’Officina del Sorriso;

degustazione di péttole calde preparate sul momento.

Un’occasione per ritrovarsi, condividere e sostenere un progetto che, da anni, unisce impegno e sensibilità nel territorio.

Il valore della partecipazione

«Ogni contributo conta, ogni presenza fa la differenza»: è questo il messaggio che accompagna l’edizione 2024 della Pettolata di beneficenza. Un invito a partecipare non solo per godere di un momento conviviale, ma per dare concretezza a un gesto di solidarietà che si traduce in nuove opportunità per l’intera comunità.