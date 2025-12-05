Edizione n° 5905

MediaWorld Foggia riapre al GrandApulia: restyling completo e nuove aree

APERTURA MediaWorld Foggia riapre al GrandApulia: restyling completo e nuove aree

Nei reparti sarà possibile effettuare il pagamento direttamente con il supporto del personale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Economia // Foggia //

FOGGIA – Ha riaperto al pubblico il punto vendita MediaWorld del centro commerciale GrandApulia, completamente rinnovato dopo un importante intervento di restyling. Il negozio si presenta ora con un layout moderno e funzionale, progettato per offrire un’esperienza d’acquisto più immediata, immersiva e orientata all’innovazione tecnologica.

Un’area vendita più ampia e funzionale

Il nuovo store si estende su oltre 1.200 metri quadrati, ripensati per facilitare la fruizione dei prodotti e guidare i clienti alla scoperta delle principali novità del mondo tech. L’ingresso Bold, elemento distintivo del format, introduce a un percorso espositivo che punta su chiarezza, interattività e comfort.

SmartBar potenziato e servizi su misura

Tra le novità più rilevanti c’è lo SmartBar completamente rinnovato, pensato per offrire assistenza tecnica, riparazioni, configurazioni personalizzate e sessioni di formazione dedicate ai prodotti acquistati. Un servizio che valorizza l’esperienza post-vendita e avvicina il brand alle esigenze quotidiane dei clienti.

Nuove Aree Experience per Gaming e TV

Una parte significativa del nuovo store è dedicata alle Aree Experience, spazi in cui è possibile testare console, accessori gaming e i più recenti modelli di televisori. Un approccio che consente al pubblico di valutare le prestazioni reali dei prodotti prima dell’acquisto e di orientarsi con maggiore consapevolezza.

Acquisti più rapidi e flessibili

Per migliorare la gestione del tempo e semplificare le operazioni di acquisto, MediaWorld introduce il servizio PickUp in 30 minuti e la modalità Pick&Pay, mentre nei reparti sarà possibile effettuare il pagamento direttamente con il supporto del personale, eliminando la necessità di passare in cassa.

Un ritorno atteso nel panorama commerciale locale

La riapertura del punto vendita rappresenta un segnale importante per il GrandApulia e per l’intero territorio foggiano, che torna a ospitare un negozio tecnologico di riferimento, ora più innovativo e orientato alla customer experience.

