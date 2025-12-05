Edizione n° 5906

Omicidio Omar Trotta: chiesto l'ergastolo per il presunto killer e 20 anni per il basista

CHIESTO ERGASTOLO Omicidio Omar Trotta: chiesto l’ergastolo per il presunto killer e 20 anni per il basista

Secondo la ricostruzione dell’accusa, Marco Raduano sarebbe il mandante dell’agguato

OMICIDIO OMAR TROTTA

OMICIDIO OMAR TROTTA - PH ENZO MAIZZI - 27.07.1917

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

FOGGIA – Ergastolo con 15 mesi di isolamento diurno per Angelo Bonsanto, 36 anni, di San Severo, e 20 anni di reclusione per Gianluigi Troiano, collaboratore di giustizia viestano. Sono queste le richieste di condanna formulate dal pm Ettore Cardinali della Direzione distrettuale antimafia di Bari nel processo in corso davanti alla Corte d’Assise di Foggia per l’omicidio di Omar Trotta, ristoratore 31enne assassinato il 27 luglio di otto anni fa a Vieste.

Le accuse: Bonsanto presunto killer, Troiano basista

Secondo la ricostruzione dell’accusa, Marco Raduano sarebbe il mandante dell’agguato, mentre Troiano – già braccio destro del boss – avrebbe svolto il ruolo di basista nella preparazione dell’azione. A premere il grilletto, insieme a un complice non ancora identificato ma ritenuto vicino alla batteria del boss foggiano Rocco Moretti, sarebbe stato Bonsanto, che però ha sempre negato ogni addebito:
«Mi accusano di una cosa che non esiste. Non so perché mi vogliono incastrare», ha dichiarato in aula, chiedendo inutilmente un confronto con i collaboratori che lo accusano.

Troiano, invece, ha ammesso il proprio coinvolgimento, definendosi “basista” e “infiltrato” nella fase preparatoria dell’omicidio.

Nella sua requisitoria, durata circa due ore, il pm Cardinali ha chiesto per Bonsanto il riconoscimento delle aggravanti della mafiosità, dell’efferatezza e dei motivi futili e abietti, ritenendo l’imputato esecutore materiale del delitto.
Per Troiano, reo confesso, la richiesta è stata di 20 anni di reclusione.

Il processo proseguirà nelle prossime settimane con la discussione della difesa di Bonsanto, rappresentato dall’avvocato Luigi Marinelli. La sentenza di primo grado è attesa entro la fine dell’anno.

L’agguato si inserisce nel contesto della guerra di mafia che insanguina Vieste dal gennaio 2015, legata al controllo del traffico di droga e costata, in pochi anni, una decina di vittime, tutte molto giovani. Il 2017, in particolare, fu definito da un militare del Ros come un anno «stragista».

Oltre a Bonsanto e Troiano, nel procedimento emergono anche i nomi dei collaboratori di giustizia Della Malva e Quitadamo, che avrebbero fornito supporto logistico nelle fasi precedenti e successive all’esecuzione.

Lo riporta foggiatoday.it

