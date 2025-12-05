Edizione n° 5906

Home // Gargano // “Per le Isole Tremiti oggi è un giorno profondamente significativo”

SAN DOMINO “Per le Isole Tremiti oggi è un giorno profondamente significativo”

"La firma della Convenzione con Invitalia rappresenta l'avvio concreto dei finanziamenti destinati alla messa in sicurezza dell'approdo di San Domino"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Gargano // Isole Tremiti //

Per le Isole Tremiti oggi è un giorno profondamente significativo. La firma della Convenzione con Invitalia rappresenta l’avvio concreto dei finanziamenti destinati alla messa in sicurezza dell’approdo di San Domino e all’adeguamento dell’approdo commerciale di San Nicola: due opere strategiche, attese da anni, fondamentali per la sicurezza dei residenti, dei lavoratori del mare e per la qualità dei servizi offerti a chi sceglie il nostro arcipelago.

Provo una grande emozione, perché dietro questa firma ci sono mesi di lavoro rigoroso, di interlocuzioni istituzionali, di documenti, verifiche e responsabilità. È un risultato che testimonia quanto, anche per una piccola realtà come la nostra, la determinazione e la serietà possano trasformarsi in opportunità concrete.

Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al senatore Anna Maria Fallucchi, che con costanza e sensibilità istituzionale ha accompagnato ogni passaggio, e al Ministro Nello Musumeci, la cui attenzione verso le isole minori e le aree più fragili è stata decisiva per arrivare a questo traguardo.

Quello di oggi non è un semplice atto amministrativo: è un impegno mantenuto, è un segnale di fiducia verso la nostra comunità, è l’inizio di un percorso che darà alle Tremiti infrastrutture più sicure, moderne e rispettose della loro unicità”

