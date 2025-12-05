Edizione n° 5905

BALLON D'ESSAI

RIMBORSI // Dal 2026 rimborsi automatici per traffico e cantieri in autostrada
4 Dicembre 2025 - ore  09:01

CALEMBOUR

CLAN CONTE // 29 arresti per traffico di droga in Puglia: colpito il clan Conte
4 Dicembre 2025 - ore  10:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Pretendeva mazzette, arrestato ex primario Policlinico Messina

INCHIESTA Pretendeva mazzette, arrestato ex primario Policlinico Messina

Chirurgo plastico Stagno D'Alcontres ai domiciliari

Pretendeva mazzette, arrestato ex primario Policlinico Messina

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Cronaca // Primo piano //

L’ex primario di chirurgia plastica del Policlinico di Messina e in passato parlamentare regionale Francesco Stagno d’Alcontres, andato in pensione lo scorso luglio, è finito agli arresti domiciliari su disposizione del gip che ha accolto la richiesta della Procura, con l’accusa di concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e truffa.

Secondo l’inchiesta della guardia di finanza il noto chirurgo avrebbe preteso mazzette di diverse migliaia di euro da alcune case farmaceutiche e aziende promettendo facilitazioni nei rinnovi degli appalti per gli approvvigionamenti medicali in ospedale o minacciando l’interruzione delle forniture. D’Alcontres avrebbe ottenuto così significativi contributi economici sotto forma di sponsorizzazioni, iscrizioni e cene sociali, in occasione dell’organizzazione di un congresso promosso dalla associazione di cui era responsabile scientifico.

L’evento, svoltosi lo scorso anno, rientrava tra le iniziative volte alla divulgazione scientifica, aggiornamento per i soci e programmi annuali di attività formativa Ecm. Gli investigatori hanno stimato in oltre 700mila euro l’ammontare complessivo delle somme di denaro incassate per l’evento.

Da intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche e dall’acquisizione di una copiosa documentazione sarebbe emerso inoltre che il chirurgo avrebbe effettuato decine di interventi esterni al Policlinico in studi privati della città e della provincia, non dichiarandoli. Nell’indagine sono coinvolti anche due professionisti di cui si sarebbe avvalso D’Alcontres: la dirigente medica del reparto di chirurgia plastica del Policlinico Antonina Fazio e l’ostetrica esterna Cristina Alì, nei cui confronti il gip ha disposto il divieto di esercitare la professione sanitaria per un anno.

Oltre alla misura cautelare personale e alle due interdittive, sono stati eseguiti due sequestri preventivi per truffa ai danni della pubblica amministrazione: 48mila euro nei confronti dell’ex primario e 9.700 euro per la dirigente medico.

Lo riporta l’ANSA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO