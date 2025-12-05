La Provincia di Foggia compie un nuovo passo verso la realizzazione della grande opera viaria al servizio del distretto turistico del Gargano. Con una determinazione del dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture stradali, Luciano Follieri, è stato approvato l’accordo quadro e assunta la decisione a contrarre per i lavori di completamento e sistemazione funzionale della strada provinciale 77 “Rivolese”, già ex statale 545.

L’intervento rientra nel Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) della Capitanata e ha un codice unico di progetto F37H19004010001.

Il progetto nasce nell’ambito del tavolo istituzionale per l’area di Foggia, istituito nel 2019 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha affidato a Invitalia il ruolo di soggetto attuatore del CIS Capitanata. Con delibera CIPE del 2019 sono stati assegnati 280 milioni di euro al contratto, di cui 30 milioni destinati proprio alla viabilità al servizio del distretto turistico garganico e, in particolare, alla SP 77.

La progettazione è stata affidata a un raggruppamento temporaneo guidato da E-Farm Engineering & Consulting, incaricato di redigere progetto definitivo ed esecutivo, indagini e coordinamento della sicurezza. Il definitivo è stato approvato a valle di una conferenza di servizi in forma semplificata, conclusa positivamente dopo l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, compresa la valutazione di incidenza ambientale, per la quale la Provincia ha deciso di non assoggettare l’opera a procedura di valutazione appropriata.

L’intervento è inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 e, con il progetto esecutivo aggiornato ai prezziari Anas e Regione Puglia 2023, raggiunge un importo complessivo di 51 milioni di euro. Per rispettare il limite del finanziamento CIS, è stata disposta l’articolazione in due stralci funzionali: il primo, dalla progressiva 0+000 alla 3+050 (fino alla terza rotatoria), per 30 milioni; il secondo, dalla progressiva 3+050 alla 7+950 (fino alla quarta rotatoria), per 21 milioni. Successivamente la progettazione è stata ulteriormente aggiornata alla quota prezzi Anas, portando il quadro economico complessivo a 55,7 milioni di euro.

L’opera comporta l’esproprio di terreni nei territori comunali di Cerignola e Zapponeta e quindi l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità. L’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all’albo pretorio della Provincia, dei due Comuni interessati, sul sito della Regione Puglia e su due quotidiani a diffusione nazionale e locale. Non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini o delle ditte coinvolte.

Con una deliberazione del Consiglio provinciale del 30 luglio 2024 è stato approvato il progetto esecutivo, dichiarata la pubblica utilità dell’opera e apposto il vincolo espropriativo, della durata quinquennale. I Consigli comunali di Zapponeta (novembre 2024) e Cerignola (maggio 2025) hanno poi approvato le necessarie varianti urbanistiche, recependo il vincolo e la pubblica utilità.

La determinazione ora adottata recepisce anche i rapporti di verifica redatti dalla società No Gap Controls sul progetto esecutivo, articolato nei due stralci, e affida al dirigente del Settore Viabilità e al Responsabile unico del procedimento tutti gli atti relativi alla procedura espropriativa e alla futura gara per l’affidamento dei lavori. Si tratta, nelle intenzioni dell’ente, di un passaggio decisivo per trasformare il finanziamento CIS in cantieri aperti e, in prospettiva, in un collegamento più sicuro e scorrevole tra il Tavoliere e il Gargano.

