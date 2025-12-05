Edizione n° 5906

BALLON D'ESSAI

PALO 5G MANFREDONIA // Stazione radio base sul molo di Ponente. L’Autorità portuale: “Procedimento regolare”
5 Dicembre 2025 - ore  15:01

CALEMBOUR

NIGRI // ASL Foggia: assegnati 61 incarichi per il nuovo Ruolo Unico dei Medici di Medicina Generale
5 Dicembre 2025 - ore  13:31

Home // Economia // Quando lo shopping diventa aiuto: l’appello dei commercianti per il Regalo Sospeso

REGALO FOGGIA Quando lo shopping diventa aiuto: l’appello dei commercianti per il Regalo Sospeso

La magia del Natale passa dai negozi di vicinato: parte il Regalo Sospeso 2025

Metauro (Confcommercio Foggia): "Sicurezza e nuove opportunità per il quartiere ferrovia"

Antonio Metauro - ph Valeria Maria Pio

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Economia // Foggia //

Il regalo sospeso torna a far grande il Natale a Foggia e in Capitanata. Anche per le festività 2025, Confcommercio Foggia rilancia l’iniziativa solidale che permette a chi fa acquisti nei negozi di vicinato di lasciare un dono in più destinato ai bambini in difficoltà del territorio. Già nelle scorse edizioni l’idea ha dato risultati importanti: grazie al coinvolgimento di cittadini e attività commerciali, sono stati raccolti e consegnati circa 300 regali ai più piccoli nelle città aderenti. Numeri che hanno spinto l’associazione di categoria a confermare e potenziare il progetto, trasformando il semplice gesto dell’acquisto natalizio in un’occasione concreta di solidarietà.

Il funzionamento è semplice: nei negozi aderenti sono stati collocati gli appositi sacchi rossi del “Regalo sospeso”. Chi entra per comprare qualcosa per sé o per la propria famiglia può scegliere un dono aggiuntivo – un gioco, un libro, un capo d’abbigliamento o un accessorio – e riporlo nel sacco. Quel pacchetto, che per molti è un piccolo gesto, diventerà per qualcun altro il regalo che non avrebbe avuto. I doni saranno raccolti dall’8 dicembre al 4 gennaio e destinati, a seconda delle città, alla Caritas diocesana Foggia–Bovino, alle parrocchie locali e all’orfanatrofio Monte Fornari di Cerignola, che provvederanno alla distribuzione alle famiglie più fragili e ai minori seguiti dalle rispettive realtà.

L’iniziativa coinvolge numerosi punti vendita di Foggia, Cerignola, San Severo e Vieste: tra questi, a Foggia, negozi di giocattoli e articoli per l’infanzia come Mazzeo, Frisby, Io Bimbo e Prenatal, ma anche bar e locali del centro; a Cerignola, bar storici e boutique di abbigliamento e gioielleria; a San Severo e Vieste, attività che spaziano dallo shopping alla fotografia agli articoli per la casa. Una rete diffusa di esercizi che conferma il ruolo sociale del commercio di prossimità.

«Il Natale è da sempre il tempo della condivisione e dell’attenzione verso chi vive situazioni di fragilità – sottolinea il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro –. Con il Regalo sospeso rinnoviamo il nostro impegno come presidio sociale sul territorio e ribadiamo il valore strategico dei negozi di vicinato, veri presìdi di relazione e vivacità urbana». Metauro invita i cittadini a una scelta consapevole: «Acquistare sotto casa significa sostenere l’economia locale e, in questo caso, regalare un sorriso ai più piccoli. Un gesto semplice che può trasformarsi in speranza».

