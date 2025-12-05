San Giovanni Rotondo, inaugurato a Casa Sollievo il nuovo sistema angiografico di ultima generazione

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – Questa mattina l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza ha inaugurato il nuovo sistema angiografico Philips Azurion 7 M20, installato presso l’Unità di Radiologia e Neuroradiologia Interventistica al terzo piano dell’ospedale. La cerimonia, presieduta dal presidente e arcivescovo Padre Franco Moscone, ha visto la partecipazione del direttore generale Gino Gumirato, del direttore sanitario Gabriella De Vincentis e di tutto il personale del reparto.

Il nuovo angiografo rappresenta un salto tecnologico significativo, migliorando la precisione diagnostica e la sicurezza degli interventi. Grazie ai software innovativi integrati, l’apparecchiatura riduce l’esposizione alle radiazioni e consente di seguire in tempo reale la progressione degli strumenti durante le procedure, con un impatto decisivo sulla medicina personalizzata e sulle tecniche mininvasive per il trattamento di patologie oncologiche, vascolari e cerebrovascolari.

«Questa nuova tecnologia ci permetterà di trattare patologie complesse in modo mininvasivo – spiega il medico responsabile Giovanni Ciccarese – tra cui tumori maligni come epatocarcinoma e osteosarcomi, aneurismi cerebrali, malformazioni artero-venose, patologie tumorali benigne, condizioni degenerative e traumatiche, e alcune patologie urologiche».

L’Unità di Radiologia e Neuroradiologia Interventistica svolge un ruolo fondamentale per il territorio pugliese, inserita nelle reti dedicate alle patologie tempo-dipendenti emorragiche e all’ictus ischemico acuto. Solo nel 2024, grazie alle due sale angiografiche operative e a uno staff composto da medici, tecnici e infermieri in reperibilità h24, sono stati effettuati oltre 1.600 interventi, accogliendo pazienti provenienti da Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Molise e Abruzzo.

L’acquisto della nuova apparecchiatura è stato reso possibile grazie al lascito testamentario del professor Arturo Nicolás Jiménez-Vera di San Diego, California, venuto a mancare nel marzo 2024 all’età di 95 anni. Di origini cilene, Arturo Jiménez-Vera fu devoto di Padre Pio e sostenitore della Casa Sollievo della Sofferenza, vivendo una vita dedicata alla fede e al servizio dei malati. Alla cerimonia ha partecipato anche Isabel Reinhardt, amica di famiglia ed esecutrice testamentaria, che ha scoperto una targa in memoria del generoso gesto del professor Jiménez-Vera.

«Il lascito ricevuto ci consentirà non solo di potenziare l’Unità di Radiologia Interventistica, ma anche di proseguire il percorso di rinnovamento tecnologico dell’ospedale – sottolinea Gino Gumirato, direttore generale – tra gli acquisti già programmati figurano un altro sistema angiografico per l’Unità di Emodinamica, due TAC con detettore a 256 strati e intelligenza artificiale, sei ecografi e numerose altre apparecchiature».

Il nuovo angiografo consolida così la capacità dell’ospedale di fornire cure avanzate, sicure e mininvasive, confermando il ruolo di Casa Sollievo come punto di riferimento sanitario per l’intera regione e per le aree limitrofe.