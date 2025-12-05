San Severo celebra “a Cungèttë A sSa nZëvírë” tra falò, musica e tradizioni che si rinnovano

San Severo si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della propria identità culturale: “a Cungèttë A sSa nZëvírë”, la tradizionale accensione del grande falò dell’Immacolata. L’evento, organizzato dall’Associazione Terra dei Fuochi Città di San Severo, si terrà l’8 dicembre a partire dalle ore 19 in via Padre Matteo d’Agnone.
Quest’anno la ricorrenza assume un valore particolare: il Falò dell’Immacolata è stato infatti iscritto nel Registro del Rituale del Fuoco della Regione Puglia, un riconoscimento che sancisce il rilievo storico e identitario di questa pratica collettiva tramandata da generazioni.
La serata offrirà stand gastronomici con prodotti tipici, curati dall’associazione e dagli scout AGESCI, seguiti dal concerto della DISCOVASCOBAND, fino al momento più atteso: l’accensione del falò, accompagnata da una coreografia pirotecnica realizzata dalla Pirotecnica San Pio.
Il presidente dell’associazione, Luigi M. Fantasia, invita la cittadinanza a partecipare “per mantenere viva una memoria condivisa e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità che non dimentica le proprie radici”.