Edizione n° 5906

BALLON D'ESSAI

RIMBORSI // Dal 2026 rimborsi automatici per traffico e cantieri in autostrada
4 Dicembre 2025 - ore  09:01

CALEMBOUR

CLAN CONTE // 29 arresti per traffico di droga in Puglia: colpito il clan Conte
4 Dicembre 2025 - ore  10:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // San Severo celebra “a Cungèttë A sSa nZëvírë”: tra falò, musica e tradizioni che si rinnovano

NATALE SAN SEVERO San Severo celebra “a Cungèttë A sSa nZëvírë”: tra falò, musica e tradizioni che si rinnovano

San Severo si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della propria identità culturale

San Severo celebra “a Cungèttë A sSa nZëvírë” tra falò, musica e tradizioni che si rinnovano

San Severo celebra “a Cungèttë A sSa nZëvírë” tra falò, musica e tradizioni che si rinnovano

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Dicembre 2025
Cronaca // Eventi //

San Severo si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti della propria identità culturale: “a Cungèttë A sSa nZëvírë”, la tradizionale accensione del grande falò dell’Immacolata. L’evento, organizzato dall’Associazione Terra dei Fuochi Città di San Severo, si terrà l’8 dicembre a partire dalle ore 19 in via Padre Matteo d’Agnone.

Quest’anno la ricorrenza assume un valore particolare: il Falò dell’Immacolata è stato infatti iscritto nel Registro del Rituale del Fuoco della Regione Puglia, un riconoscimento che sancisce il rilievo storico e identitario di questa pratica collettiva tramandata da generazioni.

La serata offrirà stand gastronomici con prodotti tipici, curati dall’associazione e dagli scout AGESCI, seguiti dal concerto della DISCOVASCOBAND, fino al momento più atteso: l’accensione del falò, accompagnata da una coreografia pirotecnica realizzata dalla Pirotecnica San Pio.
Il presidente dell’associazione, Luigi M. Fantasia, invita la cittadinanza a partecipare “per mantenere viva una memoria condivisa e rafforzare il senso di appartenenza a una comunità che non dimentica le proprie radici”.

San Severo celebra “a Cungèttë A sSa nZëvírë” tra falò, musica e tradizioni che si rinnovano
San Severo celebra “a Cungèttë A sSa nZëvírë” tra falò, musica e tradizioni che si rinnovano

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Fino a che tutti non sono liberi, nessuno è libero.” Martin Luther King

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO