Siracusa–Foggia, la preview del match del 6 dicembre: rossoneri in cerca di riscatto al “De Simone”

FOGGIA – Al Nicola De Simone di Siracusa, sabato 6 dicembre 2025 alle 14:30, Siracusa e Foggia si affrontano in una sfida di Serie C che pesa molto sul cammino di entrambe. Gli aretusei cercano continuità dopo risultati alterni, mentre i rossoneri arrivano dall’ennesimo periodo complicato, soprattutto lontano dallo Zaccheria. Un confronto che si preannuncia equilibrato e ricco di spunti tattici.

Momento delle squadre

Il Siracusa ha raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare. La formazione siciliana ha dimostrato una buona vena realizzativa, andando a segno in quattro incontri su cinque:

Atalanta U23 3-1 Siracusa

Siracusa 1-1 Team Altamura

AZ Picerno 1-2 Siracusa

Siracusa 3-1 Latina

Giugliano 2-1 Siracusa

Il Foggia, invece, attraversa una fase particolarmente negativa: una sola vittoria, un pari e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite, con un trend difensivo preoccupante soprattutto in trasferta.

Foggia 2-1 Cosenza

Trapani 1905 3-1 Foggia

Foggia 0-0 Cavese

Foggia 0-3 Benevento

Potenza 3-0 Foggia

Una dinamica che suggerisce una gara dall’esito incerto, ma con almeno un paio di reti complessive nelle previsioni statistiche.

Analisi tattica

Il Siracusa propone un calcio propositivo, ordinato e ritmato, facendo leva su ampiezza, intensità e transizioni veloci. Il Foggia, al contrario, preferisce una gestione più prudente, nel tentativo di sfruttare ripartenze e spazi lasciati dagli avversari.

Entrambe le squadre arrivano a ranghi completi, senza infortuni segnalati: una condizione che permette ai due tecnici di affidarsi alle formazioni migliori.

Come arriva il Siracusa

Solido in casa, concreto in zona gol e capace di alzare il ritmo nei momenti chiave: gli aretusei hanno mostrato crescita e affidabilità soprattutto tra le mura amiche. L’entusiasmo e la continuità offensiva fanno pendere l’ago della bilancia leggermente a favore dei padroni di casa.

Come arriva il Foggia

Per i rossoneri è un periodo di sofferenza, soprattutto in trasferta, dove la squadra fatica a mantenere intensità e compattezza difensiva. Le reti subite nelle ultime uscite pesano, così come la difficoltà a reagire nei momenti di difficoltà. Il match di Siracusa rappresenta un banco di prova fondamentale in ottica rilancio.

Focus finale

Considerando forma, rendimento interno del Siracusa e difficoltà esterne del Foggia, i padroni di casa appaiono leggermente favoriti. L’analisi del momento suggerisce un confronto equilibrato ma con una tendenza offensiva chiara, sostenuta dai numeri delle due squadre.

